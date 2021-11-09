Поводов для выхода цены нефти из диапазона $82-85/барр. пока нет - ПСБ

Цены на нефть, вероятнее всего, останутся в рамках диапазона $82-85 за баррель в ближайшее время, поводов для выхода из него пока нет, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent консолидируются около $84 за баррель без особых новостей. Во вторник выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, в среду - от Минэнерго США. Традиционно будет важно оценить ситуацию со спросом. Но каких-то особых изменений мы не ожидаем, поэтому цены на нефть, вероятнее всего, останутся в рамках привычного диапазона $82-85 за баррель. Поводов для выхода вверх нет, но при этом и сильное снижение выкупается, поскольку сохраняются высокие ожидания по спросу при дефиците энергоносителей", - отмечают эксперты ПСБ.

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