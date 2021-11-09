Идея дня: бонды России, Бразилии и Мексики выглядят привлекательно - "ВТБ Мои Инвестиции"

Облигации России, Бразилии и Мексики в национальной валюте выглядят привлекательно на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ускорение инфляционных ожиданий заставляет центральные банки ужесточать политику: США провели незначительное ужесточение, несмотря на рост инфляционных ожиданий. Мы осторожно относимся к облигациям номинированным в долларах США с длительным сроком погашения. Также Россия, Бразилия и Мексика подняли ставки, что должно привести к замедлению инфляционных ожиданий - облигации этих стран в национальной валюте выглядят привлекательными. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести ОФЗ", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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