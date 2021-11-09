Цены ОФЗ, вероятно, сильно вырастут на горизонте от 1 года до 2 лет - Сбер Управление Активами

Цены ОФЗ, вероятно, сильно вырастут на горизонте от 1 года до 2 лет, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Сейчас в котировки ОФЗ заложена ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 8,25-8,5%, при этом долгосрочную нейтральную ключевую ставку оценивают в 5-6%. Таким образом, можно ждать, что ОФЗ сильно подорожают на горизонте от 1 года до 2 лет. Кроме того, и без учёта потенциального роста цены облигаций выглядят привлекательно за счёт интересных доходностей к погашению - выше 8% по ОФЗ и выше 9% по облигациям второго-третьего эшелонов", - пишет эксперт в комментарии.

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