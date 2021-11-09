Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и центробанки:

- "Ростелеком" опубликует отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО;

- Ожидаются выступления глав ФРС США и ЕЦБ, а также других представителей этих центробанков;

- В Европе выйдут индексы экономических настроений ZEW для Германии и еврозоны;

- В США выйдут оценка товарных запасов нефти от Американского института нефти, индекс цен производителей и данные по мировому спросу и предложению сельхозпродукции.

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