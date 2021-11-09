09 ноября 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник вряд ли сохранит позитивную динамику
Аналитики отмечают, что во вторник на рынке акций РФ маловероятно возобновление роста, что в основном обусловлено слабо негативным внешним фоном.
BCS Express (Василий Карпунин): "Многие бумаги из индекса Мосбиржи в понедельник достигали внутридневных максимумов в первые два часа торгов, после чего откатывались и закрывали день на более скромных уровнях. Такая динамика не позволяет однозначно говорить о развитии устойчивого восходящего движения, хотя первый шаг в этом направлении все-таки сделан. Индекс Мосбиржи вернулся выше 4180 пунктов, отыграв снижение за два предыдущих дня. Техническая картина склоняет в пользу боковика. Вероятность позитивных сценариев повысится при фиксации инструмента выше 4245 пунктов. В таком случае шансы на преодоление 4300 пунктов значительно вырастут".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индекс Мосбиржи может открыться незначительным снижением. Уровень в 4200 пунктов вновь становится линией перспективы дальнейшего роста или возобновления снижения. В техническом плане картина рынка довольно позитивная: рынок смог закрыть сессию выше 4200 пунктов по индексу Мосбиржи, за предыдущие две недели была снята перекупленность. Поэтому возрастают шансы на движение в сторону исторического максимума и попытку тестирования 4300 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4240, 4250 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Слабо негативный внешний фон может оказать небольшое давление сегодня на российский рынок в первой половине, однако крепость цен на нефть окажет поддержку индексу МосБиржи. Не ждем существенных отклонений от уровня 4200 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В полупроцентном минусе закрылся в понедльник Сбербанк - любимая бумага нерезидентов. Это также наводит на мысли о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по Сберу располагается в районе 330 руб, где бумагу нужно агрессивно спекулятивно подбирать. Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. Вчера котировки металла уткнулись в зону сопротивления 1820-1830 долларов за тройскую унцию. Сегодня на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют у золота есть шансы пробить этот диапазон. В случае удачи следующая цель роста сместится на 100 долларов выше ".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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