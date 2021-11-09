Возможно снижение доходности 10-летних ОФЗ к 8,1% во вторник - ПСБ

Возможно снижение доходности 10-летних ОФЗ к 8,1% годовых во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что позитивный внешний фон будет способствовать во вторник снижению доходности 10-летних ОФЗ в направлении к 8,1% годовых. Возможность продолжения роста цен ОФЗ в ближайшие дни будет зависеть от данных по инфляции в России. Рост потребительских цен темпами выше 8,1% г/г может повысить ожидания по ключевой ставке ЦБР и снизить оптимизм покупателей рублевых облигаций", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

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