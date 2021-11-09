Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в понедельник выросли незначительно, что не помешало Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновить исторические максимумы. При этом S&P 500 завершил рекордом восьмую сессию подряд - это самый длительный подобный период с 1997 года. Nasdaq Composite продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижаются в ходе торгов во вторник. Японский Nikkei упал по итогам торгов на 0,74%. Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК снизился на 0,07%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,02%. Стоимость китайского застройщика Evergrande, столкнувшегося с долговыми проблемами, увеличивается на 0,4%. Компания в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям привлекла $145 млн посредством продажи акций медиакомпании HengTen Networks Group Ltd. Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК потерял 0,1%. При этом австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно повышаться во вторник утром после умеренного роста по итогам двух предыдущих торгов. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,13% - до $83,54 за баррель. В понедельник их цена выросла на 0,8% и составила на закрытие $83,43 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром подрастают на 0,17% - до $82,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,8% и достигла $81,93 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они. Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 6,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню (5 ноября), но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,973 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 ноября снизился на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (6-8 ноября) 0,17%, опустившись до 724,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,1%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,74%) и "ТМК БО-07" (-0,6%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-09" (+0,1%), "Газпром БО-23" (+0,04%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (Приморье, входит в группу Global Ports) начало премаркетинг облигаций серии 001Р-02R объемом до 7,5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки первого купона и дата сбора заявок будут объявлены позднее. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) 22 ноября начнет размещение выпуска облигаций 2-й серии объемом 2,92 млрд рублей. Заем со сроком обращения около 12 лет (4369 дней) будет размещен по открытой подписке в целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Саратова. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Также по займу будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания с 5-го по 12-й купонный периоды.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 17-20-го купонов биржевых облигаций 23-й серии в размере 8,95% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,85% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 16 ноября.