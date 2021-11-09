Сильные движения рубля в ближайшее время маловероятны - BCS Express

Сильные движения рубля по отношению к евро и доллару в ближайшее время маловероятны, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Российская валюта в понедельник оказалась под давлением из-за интервенций ЦБ, который с 8 ноября увеличил скупку валюты до 25,9 млрд руб. в день. При этом большую часть торгов рубль провел в боковом движении, поддерживаемый дорогой нефтью и высокими процентными ставками. По итогам торгов был зафиксирован незначительный рост по отношению к евро и доллару США, который указывает на стабильность рубля в условиях интервенций ЦБ и потенциал для дальнейшего укрепления при сохранении позитивной конъюнктуры. На сильные движения пока рассчитывать не стоит", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.