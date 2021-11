Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы в понедельник выросли незначительно. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы в понедельник выросли незначительно, что не помешало Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновить исторические максимумы.

При этом S&P 500 завершил рекордом восьмую сессию подряд - это самый длительный подобный период с 1997 года, по данным Dow Jones Market Data. Nasdaq Composite продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Цена акций U.S. Steel выросла в понедельник на 2,8%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 4%. Эти компании входят в число тех, кто получит наибольшую выгоду от намерений США увеличить вложения в инфраструктуру, отмечает MarketWatch.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 81% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным FactSet.

"Это был действительно хороший сезон отчетности, поэтому рынки продолжают двигаться вперед за счет роста прибыли", - сказал глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Стоимость Trade Desk Inc. (SPB: TTD) взлетела почти на 30%, Coty Inc. (SPB: COTY) - более чем на 15% после публикации сильной квартальной отчетности.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компонентов Dow Jones вошли акции American Express (+1,9%), Visa Inc. (SPB: V) (+1,8%) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,5%).

При этом наиболее сильно подешевели бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) (-3,2%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,1%) и Coca-Cola Co. (SPB: KO) (-0,9%).

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) упала на 4,9%. Причиной этого стало обещание главы американского производителя электромобилей Илона Маска продать 10% акций компании по результатам проведенного в соцсети Twitter опроса (этот пакет оценивается примерно в $21 млрд). Порядка 58% из более чем 3,5 млн проголосовавших пользователей поддержали продажу акций, 42% высказались против. Маску принадлежит более 17% акций Tesla.

Рыночная стоимость ViaSat Inc. рухнула почти на 17% после того, как компания объявила о покупке британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 104,27 пункта (0,29%) и достиг 36432,22 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 4,17 пункта (0,09%), составив 4701,7 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 10,77 пункта (0,07%) - до 15982,36 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижаются в ходе торгов во вторник.

Японский Nikkei к 8:00 МСК потерял 0,5%.

Акции инвесткомпании SoftBank Group дорожают почти на 11%. Компания днем ранее после закрытия торговой сессии опубликовала финансовую отчетность. Несмотря на то, что SoftBank впервые за 1,5 года получила чистый убыток в размере 397,94 млрд иен ($3,51 млрд), она запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 1 трлн иен ($8,82 млрд).

Котировки акций автопроизводителей Yamaha Motor Co. Ltd. и Isuzu Motors Ltd. дорожают на 3%.

Бумаги технологических Sony Group Corp. и Panasonic Corp. теряют в цене 0,6% и 0,9% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК упал на 0,07%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,02 %.

Котировки бумаг китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 2,2%. Компания днем ранее представила первый электрогрузовик. Их массовое производство, как ожидается, начнется к 2024 году.

Стоимость китайского застройщика Evergrande, столкнувшегося с долговыми проблемами, увеличивается на 0,4%. Компания в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям привлекла $145 млн посредством продажи акций медиакомпании HengTen Networks Group Ltd.

Капитализация автопроизводителя BYD растет на 2%, производителя товаров для спорта Anta Sports Products Ltd. - на 3,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics теряют 0,4%, в то время как акции его конкурента SK Hynix Inc. дорожают на 1,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний выросли по итогам торгов в Австралии: Fortescue - на 1,7%, BHP Group - на 1,1%, Whitehaven Coal - на 4,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются во вторник после повышения по итогам двух предыдущих торгов.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:51 МСК подешевели на $0,13 (на 0,16%) - до $83,30 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,69 (на 0,8%) и составила на закрытие $83,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,07 (на 0,09%) - до $81,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,66 (на 0,8%) и достигла $81,93 за баррель.

Сессию в понедельник оба контракта завершили на максимальных уровнях со 2 ноября, по данным FactSet.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.