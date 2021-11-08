Рубль вечером продолжает лишь слегка меняться к доллару и евро на фоне подсократившей темпы роста нефти

Москва. 8 ноября. Доллар немного снижается, евро, напротив, столь же незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне подсократившей темпы роста нефти.

Курс доллара США составил 71,21 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,54 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,68 копейки - до 76,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне нефти, цены на которую слегка подсократили темпы роста. "Бычьи" настроения на рынке "черного золота" обусловлены опасениями нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

На прошлой неделе ОПЕК+ приняла решение продолжать придерживаться плана увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на призывы от многих стран, включая США, увеличивать добычу еще больше.

Рынки также следят за развитием ситуации в Белом доме США относительно принятия решения о назначении следующего главы ФРС. В минувший четверг президент США Джо Байден провел отдельные встречи с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и членом совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, которая, по сообщениям, также претендует на пост главы центробанка страны.

Кроме того, в центре внимания участников торгов на этой неделе октябрьские данные об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда страны в среду в 16:30 МСК. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 5,8% с сентябрьских 5,4%.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания американского ЦБ, что текущая динамика потребительских цен в США не соответствует понятию ценовой стабильности. При этом он по-прежнему уверен, что усиление инфляции обусловлено факторами, связанными с пандемией COVID-19, и является временным.

Помимо инфляции, ключевым фактором при принятии Федрезервом решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки является ситуация на рынке труда. Статданные, обнародованные в пятницу, показали максимальный за три месяца рост числа рабочих мест в США в октябре - на 531 тыс., а также падение безработицы до минимальных с марта 2020 года 4,6%.

Федрезерв на минувшем заседании принял решение начать сворачивание программы выкупа активов. Центробанк заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

Тем временем, Палата представителей Конгресса США 228 голосами "за" при 206 "против" одобрила в конце прошлой недели законопроект об инвестициях в инфраструктуру на сумму в $1 трлн. Поскольку ранее документ уже получил поддержку Сената, он поступил теперь на подпись президенту Байдену.

Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, развитие широкополосного интернета.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы роста в ходе вечерних торгов в понедельник.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

В частности, цена на нефть, поставляемую в Азию, будет поднята на $1,1-2,8 за баррель, в США - на $0,5 за баррель, для стран Северо-Западной Европы повышение составит $1-3,3 за баррель, для государств Средиземноморья - $1,1-3 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник выросла на 0,54% - до $83,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,55% - до $81,72 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, первый рабочий день после праздников начался со снижения рубля относительно доллара США. "Прошлая неделя принесла несколько важных новостей, которые инвесторы в российские активы не успели отыграть. Среди них начало сокращения программы количественного смягчения в США, публикация данных по инфляции в России, а также увеличение покупок валюты Минфином РФ. Несмотря на рост инфляции в РФ, цены на нефть оказывают серьезную поддержку российской валюте после решения ОПЕК+ не увеличивать ежемесячные темпы роста добычи свыше 400 тыс. баррелей в сутки. На этой неделе выйдут важные данные по инфляции в США, которые могут оказать влияние на ожидания участников рынка относительно дальнейшей американской денежно-кредитной политики и уровня долларовых ставок", - говорит Голубов.

"К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал небольшое ослабление в парах с долларом и евро. В целом существенных предпосылок для ослабления рубля не наблюдалось. На валютных площадках EM к концу дня царили смешанные настроения; фондовые площадки Европы завершали торги преимущественно в плюсе, а индексы в США после открытия дружно росли; индекс доллара снижался, а нефтяные котировки торговались в зеленой зоне. В этих условиях не исключено, что в начале недели участники локального рынка отыгрывали укрепление USD в праздничные дни, когда индекс доллара успел обновить максимум с сентября 2020 года", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 9,01 копейки, до 71,3975 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,57 копейки, до 82,5355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 32,63 копейки по отношению к прошлой среде (в оставшиеся дни прошлой недели торги данным контрактом не проводились из-за празднования в России Дня народного единства) и составил 71,3625 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился к пятнице на 7,23 копейки и составил 71,367 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 787,646 млн, из которых $830,236 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 957,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 46,16 копейки, до 82,512 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, поднялся на 6,2 копейки и составил 82,555 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR559,467 млн, из которых EUR191,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,736 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов поднялись в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,72% годовых. Между тем, ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 5 б.п. - до 8,63% годовых.