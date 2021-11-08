Рынок акций РФ в понедельник превысил 4200п по индексу Мосбиржи благодаря росту нефти, лидировал TCS

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (Brent торгуется выше $83 за баррель) и на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи превысил рубеж 4200 пунктов во главе с обновившими максимумы расписками TCS Group на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4218,27 пункта (+1%), индекс РТС - 1865,46 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 71,23 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+4,2%, до 8360,6 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3% и +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

TCS Group, ранее заявившая о планах создать необанк на Филиппинах, рассматривает еще два рынка в этом регионе, сообщил член совета директоров TCS Павел Федоров, который с 1 декабря станет вместе с Оливером Хьюзом содиректором группы. По его словам, TCS ведет диалог с регуляторами, предварительно на международную экспансию может потратить до $200 млн.

Polymetal увеличил прогноз производства на 2021-2025 годы, следует из презентации компании. В частности, прогноз производства на 2022 год увеличен с 1,6 млн унций до 1,7 млн унций.

Акции "Газпрома" растеряли большую часть утреннего роста на фоне известий, что "Нафтогаз" намерен участвовать в сертификации "Северного потока 2". Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Фите Вульф, Украина просит германское агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока 2".

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,7% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в начале недели на рынок акций РФ вернулись "бычьи" настроения, индекс МосБиржи отыграл потери прошлой недели, следуя за сохраняющимся аппетитом инвесторов к риску на фоне прошедшего заседания Федрезерва. Росту способствовали крепнущие цены на нефть после заседания ОПЕК+, где не было сюрпризов: квоты по добыче сохранены на прежнем уровне. Отсутствие публикаций значимой статистики в понедельник также способствовало меньшей волатильности глобальных фондовых рынков.

Ключевой вклад в укрепление индекса МосБиржи был внесен компаниями металлургического сектора как на фоне общего позитива, так и локальной стабилизации на сырьевом рынке Китая. Отдельно можно выделить рост акций золотодобытчиков после проведения "Полиметаллом" "Дня инвестора" с рассмотрением перспектив развития сектора и компании. Подросли также акции ритейлеров на фоне хорошей финансовой отчетности "Детского мира" и сохраняющихся инфляционных рисков. Расписки TCS Group обновили максимум на фоне новостей о возможном выходе компании на рынки азиатских стран.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи закрепился выше 4200 пунктов, что дает сигнал на продолжение роста на фоне подорожавшей нефти и стабилизации цен на металлы. Следующей значимой целью выступает исторический максимум в районе 4292 пунктов.

Рубль демонстрирует нервозность перед резким увеличением закупок валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, давление на рубль оказывает рост инфляции - по итогам октября она достигла 8,13%, что спровоцировало рост доходностей ОФЗ. Со вторника Минфин РФ увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд рублей ежедневных закупок в предыдущий период.

Европейские индексы проявляли неуверенность в выборе направления движения. На прошлой неделе ожидалось, что Банк Англии может обозначить начало цикла ужесточения денежной политики. Однако этого не произошло, да и заявления ФРС также оказались вполне "мягкими". Поэтому рынки не ждут какого-либо разворота в политике центральных банков в обозримом будущем.

Нефть выросла благодаря сдержанности ОПЕК+ и ожиданиям роста импорта Китая (КНР в ноябре-декабре может нарастить импорт после раздачи импортных квот для независимых переработчиков). Президент США Джо Байден призывал на прошлой неделе производителей увеличить добычу, но получил вполне конкретный отказ от ключевых игроков ОПЕК+. Последовавшее заявление об американских возможностях решить эту проблему рынок проигнорировал, так как сланцевая добыча в США давно находится в состоянии закредитованности.

Американский рынок акций может притормозить рост на текущей неделе. Индекс S&P 500 закрывал в плюсе 16 из 18 последних торговых сессий. Соответственно, степень перекупленности рынка достаточно высокая. К тому же во вторник и среду выйдут данные по ценам производителей США и потребительской инфляции, которые могут охладить покупателей, считает Кочетков.

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, ожидаемый диапазон колебаний на вторник по индексу МосБиржи составляет 4190-4260 пунктов, по долларовому РТС - 1840-1900 пунктов.

Внешний фон складывается умеренно-позитивный. США с понедельника снимают ограничения на туристические поездки, действовавшие с марта 2020 года. Это станет проверкой, не изменились ли предпочтения потребителей после самоизоляции в условиях пандемии COVID-19. В то же время ожидается рост спроса на пассажироперевозки. Из макростатистики на этой неделе в фокусе данные Минтруда США о динамике потребительских цен за октябрь, которые будут опубликованы в среду.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку рисковым активам продолжают оказывать сильные данные по рынку труда США, вышедшие в конце прошлой недели. На этом фоне нефть в начале дня развивала восходящее движение пятницы, после чего умеренно скорректировалась.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на 2-недельной вершине 4260 пунктов, у индекса РТС - на недельном максимуме 1900 пунктов. Дальнейший рост нефти и мировых рынков будет способствовать проверке на прочность этих уровней.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки TCS Group в начале новой недели продолжили обновлять исторические максимумы на фоне общего оптимизма в отношении эмитента и ожиданий более высоких процентных ставок.

Для нефти Brent сопротивлением выступает уровень $84 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика. Закрепление по итогам дня выше отметки увеличит шансы развития краткосрочного роста. Пока же положительное влияние на котировки оказывает повышение саудовской компанией Saudi Aramco отпускных цен для азиатского региона на декабрь. Во вторник и четверг на этой неделе повлиять на динамику рынка могут ежемесячные отчеты Минэнерго США и ОПЕК.

В Европе на биржах акций нейтральный настрой в условиях отсутствия важных макроэкономических данных. Во вторник инвесторы смогут оценить данные по экономическим ожиданиям Zew Германии за ноябрь, а также выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США в понедельник выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В прошлую среду инвесторы получили подтверждение мягкого настроя регулятора в отношении процентных ставок, но по-прежнему будут внимательно прислушиваться к словам его представителей. Во вторник и среду в США будут опубликованы данные по производственной и потребительской инфляции, которые напрямую будут влиять на ожидания в отношении денежно-кредитной политики.

Индексы МосБиржи и РТС выросли, но не достигли краткосрочных сопротивлений, представленных средними полосами Боллинджера дневных графиков (4230 и 1875 пунктов соответственно).

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,2%) и стабилизировались США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Dow - на 0,3%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце - на 96,2%, природного газа - на 24,6%.

На нефтяном рынке цены подросли на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,23 за баррель (+0,6% и +2,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $81,77 за баррель (+0,6% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,8%.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии (на $1,1-2,8 за баррель), США (на $0,5 за баррель), стран Северо-Западной Европы (на $1-3,3 за баррель) и Средиземноморья (на $1,1-3 за баррель.).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+28,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,5% и +6,2% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,6%).

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+2,2%, до 140,3 рубля) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 57,6% в годовом выражении (до 3,665 млрд рублей), EBITDA увеличилась на 13,8% (до 5,876 млрд рублей). Рентабельность этого показателя составила 13,4%, как и годом ранее. Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,843 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

EBITDA "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%) в III квартале выросла в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 57,2 млрд рублей, сообщила компания. Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (55,7 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль компании выросла в 2,1 раза и составила 39,7 млрд рублей, почти совпав с прогнозом.

Подешевели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-4,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,94 млрд рублей (из них 13,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,57 млрд рублей на акции "Норникеля").