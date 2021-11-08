Котировки "длинных" евробондов РФ продолжили подрастать в понедельник, изменения цен остальных бумаг оказались незначительными

Москва. 8 ноября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продолжили умеренно подрастать, отыгрывая ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries), обозначившийся после заседания ноябрьского заседания ФРС США; изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет приостановившегося 8 ноября повышения стоимости US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 ноября и составила 116,04% от номинала, что соответствует доходности 1,42% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 5,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,78% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 0,585% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 5 пунктов и составил 83,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 102 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,58% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта - до 3,365% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 108 базисных пунктов, до 132,76% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 112,49% от номинала (доходность не изменилась и составила 1,87% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта, подешевев до 107,37% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 0,85% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 55 базисных пунктов, подорожав до 129,71% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,485% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 11 базисных пунктов, до 111,18% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 2,13% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций продолжился активный рост котировок "длинных" выпусков. Участники рынка продолжили отыгрывать позитивные итоги ноябрьского заседания ФРС США, которые вызвали активизацию спроса инвесторов практически на все облигации как развитых, так и развивающихся стран. Причем активное повышение цен US Treasuries пришлось на вторую половину прошедшей недели, в то время как отечественные бумаги отставали по темпам роста в силу низкой ликвидности рынка из-за официального выходного дня в России. Сегодня же котировки базовых активов развернулись вниз в рамках коррекции, а российские евробонды "длинной" дюрации продолжили дорожать, догоняя US Treasuries. В результате, цены суверенных евробондов России с погашением в 2042-3047 годах выросли за день на 50-110 базисных пунктов; если же сравнивать с уровнями вечера среды, то рост котировок составил в общей сложности порядка 2-3 фигур. В свою очередь "короткие" и среднесрочные выпуски евробондов РФ сегодня приостановили повышение вслед за базовыми активами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.