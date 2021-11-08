"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Полюса с целью 16296 руб

"Велес Капитал" возобновил анализ "Полюса" с рекомендацией "покупать" для акций компании с целевой ценой 16296 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"После ралли цен на золото в 2020г акции "Полюса" скорректировались на 25% и по мультипликатору EV/EBITDA оцениваются на среднеотраслевом уровне 8,2х. Премия к российским аналогам обусловлена одной из наиболее низких себестоимостей добычи в мире и, на наш взгляд, фундаментально обоснована. До запуска Сухого Лога в 2027г производственные показатели Полюса останутся стабильными, а финансовые будут определяться динамикой мировых цен на золото. С учетом ускоряющейся инфляции бумаги "Полюса" представляются хорошим защитным активом со ставкой на рост мировых цен на золото. В то же время низкая себестоимость позволит сгладить негативный эффект на показатели в случае падения цен реализации. В 2022г мы ожидаем дивиденд в размере 491 руб. на акцию с форвардной доходностью 3,6%. Мы возобновляем покрытие "Полюса" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 16296 руб. ($113 за GDR)", - пишут аналитики инвесткомпании.

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