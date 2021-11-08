Рубль будет торговаться в диапазоне 70,5-72,5 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70,5-72,5 руб./$1 в ближайшее время, полагает главный экономист BCS GM (BCS Global Markets) Владимир Тихомиров.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время курс российской валюты останется в текущем коридоре 70,5-72,5 руб./$1. При улучшении геополитического фона вокруг РФ (подготовка саммита Владимира Путина и Джо Байдена) рубль имеет шансы возвратиться к уровням около 70 руб./$1. В среднесрочной перспективе дополнительным фактором поддержки рубля может стать решение ЦБ о повышении ключевой ставки в декабре (последнее в текущем году заседание запланировано на 17 декабря). На конец 2021 года свой прогноз не меняем: вслед за ожидаемым нами новым повышением ключевой ставки в декабре до 7,75% курс рубля может укрепиться до уровней 69-70 руб./$1", - пишет эксперт в обзоре.

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