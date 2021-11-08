"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group до $185

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group со $170 до $185, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты компании Expedia Group, владеющей популярными туристическими онлайн-сервисами Expedia.com и Hotels.com, за третий календарный квартал текущего года оказались выше ожиданий рынка, - пишет аналитик Михаил Денисламов. - Выручка компании выросла на 97% г/г - с прошлогодних $1,5 млрд до $2,96 млрд, заметно превысив консенсус, закладывавший показатель на уровне $2,72 млрд. Скорректированная EPS вдвое превзошла ожидания и достигла $3,53. Скорректированная EBITDA выросла с $304 млн до $855 млн, что на $240 млн выше ожиданий инвесторов".

По мнению эксперта, результаты Expedia Group сигнализируют об ускорении восстановления доходов за пределами США. Ранее вышедший отчет Booking Holdings также указал на то, что туристическая активность в Европе в третьем квартале росла уверенными темпами. Риторика менеджмента Expedia на конференц-звонке с инвесторами была оптимистичной, подчеркивает аналитик. Была отмечена "превосходная" динамика результатов сервиса Vrbo, конкурирующего с Airbnb.

"Мы повышаем целевую цену по акции Expedia Group со $170 до $185. Полагаем, что результаты будущего года способны превышать прогнозы, однако большая часть позитивных ожиданий уже учтена в котировках, поэтому потенциал их роста на горизонте года ограничен", - резюмирует Денисламов.

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