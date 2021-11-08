Справедливая доходность новых бондов "Вита Лайн" находится ближе к 10,99% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 4-летних облигаций "Вита Лайн" серии 001P-04 находится на уровне ближе к 10,99% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"ООО "Вита Лайн" 9 ноября закрывает книгу заявок на рублевые облигации серии 001Р-04 на сумму 900 млн руб. Срок обращения - 4 года, предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 2 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,5-10,75% (доходность 10,73-10,99% годовых). "Вита Лайн" занимается торговлей фармацевтической продукцией, товарами личной гигиены, парфюмерией и косметикой. Ей присвоен рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом от АКРА. В обращении находится четыре выпуска рублевых облигаций. Ближайшие по дюрации к планируемому выпуску бумаги дают доходность 10,7-10,9% годовых, что примерно соответствует спреду к ОФЗ 220-240 б. п. За последний месяц спред сузился на 40-50 б. п. за счет роста доходностей ОФЗ и, на наш взгляд, перестал соответствовать справедливой оценке. По нашему мнению, справедливый уровень доходности для бумаг "Вита Лайн" находится около верхней границы озвученного диапазона", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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