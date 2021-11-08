Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль восстанавливается после длинного уикенда. Поддержкой российской валюте стало несколько факторов. Среди них - восстановление нефтяных котировок с одномесячных минимумов, достигнутых по факту встречи профильных министров ОПЕК+, решение по постепенному наращиванию добычи нефти остались в силе, а также новости о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco подняла цены на свою нефть для стран Азии, мотивируя это сильным спросом при одновременном ограничении поставок в рамках ОПЕК+. Еще одни причина восстановления рубли - спрос на риск после сильной трудовой статистики США, что указывает на быстрое восстановление крупнейшей мировой экономики из-за пандемии", - отмечает эксперт.

Заседание ФРС завершилось ожидаемым объявлением о сокращении скупки активов, но одновременно и комментариями регулятора о долгосрочной текущей высокой инфляции в США, напоминает Тимошенко. На данных новостях доллар США совершал скачок на более чем годовой максимум по отношению к корзине из шести ключевых валют. Отказ ЦБ Англии ужесточать политику ослабило рыночные ожидания, что все крупнейшие мировые центробанки уже готовы включать нормализацию ДКП.

По мнению стратега банка, против рубля уже со вторника может играть существенное увеличение покупок валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, нивелируя поддержку сложившихся за последнее время высоких нефтяных цен.

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