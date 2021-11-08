Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75/барр. - "Инвестиционный банк Синара"

Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75 за баррель Brent вследствие роста избыточного предложения нефти в декабре и 1К22, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Участники ОПЕК+ 4 ноября договорились об увеличении производства нефти в декабре еще на 400 тбс, что соответствует ранее согласованным планам. Решение ОПЕК+ принято на фоне призывов со стороны США и других импортеров нефти (Китай, Индия) к наращиванию добычи опережающими по сравнению с базовым планом темпами. Однако восстановление спроса затормозилось, и в условиях прироста резервов в США в течение уже нескольких недель можно предположить отсутствие в октябре дефицита на рынке нефтяного сырья", - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

Если исходить из намерений ОПЕК+, то декабрьский объем добычи превысит октябрьский показатель на 1 мбс (при условии разрешения технических затруднений в Африке), полагают эксперты инвестбанка. Кроме того, президент США Байден заявил о возможности продажи некоторого объема из стратегических резервов, а спрос на нефть в зимние месяцы снижается в силу факторов сезонности, связанных с уменьшением поездок.

"По словам представителей ОПЕК+, уже в октябре зафиксировано дополнительное потребление нефти в объеме 500 тбс из-за высоких цен на газ. Как следствие, повышаются, как нам представляется, риски избыточного предложения нефти в декабре и 1К22 (что согласуется и с прогнозами ОПЕК+), в связи с чем мы ожидаем ценовую коррекцию в более устойчивый диапазон $70-75 за баррель. В 2022г динамика цен по большей части будет зависеть от спроса в мировом масштабе", - прогнозируют Таченников и Мордовцев.

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