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08 ноября 2021 года 12:17
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75/барр. - "Инвестиционный банк Синара"
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75 за баррель Brent вследствие роста избыточного предложения нефти в декабре и 1К22, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Участники ОПЕК+ 4 ноября договорились об увеличении производства нефти в декабре еще на 400 тбс, что соответствует ранее согласованным планам. Решение ОПЕК+ принято на фоне призывов со стороны США и других импортеров нефти (Китай, Индия) к наращиванию добычи опережающими по сравнению с базовым планом темпами. Однако восстановление спроса затормозилось, и в условиях прироста резервов в США в течение уже нескольких недель можно предположить отсутствие в октябре дефицита на рынке нефтяного сырья", - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. Если исходить из намерений ОПЕК+, то декабрьский объем добычи превысит октябрьский показатель на 1 мбс (при условии разрешения технических затруднений в Африке), полагают эксперты инвестбанка. Кроме того, президент США Байден заявил о возможности продажи некоторого объема из стратегических резервов, а спрос на нефть в зимние месяцы снижается в силу факторов сезонности, связанных с уменьшением поездок. "По словам представителей ОПЕК+, уже в октябре зафиксировано дополнительное потребление нефти в объеме 500 тбс из-за высоких цен на газ. Как следствие, повышаются, как нам представляется, риски избыточного предложения нефти в декабре и 1К22 (что согласуется и с прогнозами ОПЕК+), в связи с чем мы ожидаем ценовую коррекцию в более устойчивый диапазон $70-75 за баррель. В 2022г динамика цен по большей части будет зависеть от спроса в мировом масштабе", - прогнозируют Таченников и Мордовцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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