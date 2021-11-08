.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 4200п по индексу Мосбиржи, лидирует TCS Group
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%
В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%
 
Министерства обсуждают, как стабилизировать внутренние цены на мясо
Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен, сообщили "Ведомостям" два участника совещаний в этих министерствах. По их словам, в частности, идет речь о беспошлинном...
 
Майнеров криптовалют хотят признать предпринимателями
В России майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, заявили "Известиям" в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме. Регулирование...
 
В РФ намерены законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций
Правительство для повышения инвестпривлекательности российских компаний намерен законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций, пишет "Коммерсант". Минэкономразвития разработало поправки к законам "Об акционерных обществах", "О рынке...
 
08 ноября 2021 года 11:54

Рынок акций РФ утром превысил 4200п по индексу Мосбиржи, лидирует TCS Group

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил рост на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,5 за баррель) и металлов, хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, индекс Мосбиржи превысил рубеж 4200 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 4207,07 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1854,78 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар подрос до 71,46 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, прошлая неделя оказалась для рынка акций РФ довольно слабой, причиной чему стала высокая процентная ставка Банка России и ожидания ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты.

Сейчас обстановка в мире улучшилась, отскочила вверх нефть Brent после спуска в район $80 за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию. Ближайшим сопротивлением для нефти Brent является район $86 за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район $90. Не исключено, что эту отметку рынок увидит еще до наступления зимы, считает аналитик.

Технически перепроданными выглядят акции Сбербанка, поддержку которым может оказать выходящий во вторник отчет банка по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет "ложку дегтя" в конечный результат. Бумагам банка нужно пробить сопротивление 372 руб., чтобы устремиться к историческим максимумам.

Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуется использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 недель подряд. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает, считает Антонов.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ после праздничной недели возобновил движение вверх, несмотря на осторожные настроения на мировых рынках. Цены на энергоносители и сырьевые товары устойчивы на фоне ослабления доллара и снижения доходностей UST. Утверждение Конгрессом США долгожданного инфраструктурного пакета объемом $1 трлн позитивно для акций сырьевых компаний, особенно для производителей металлов, горнодобывающих и энергетических компаний.

Вышедшая на выходных статистика по китайскому экспорту за октябрь превзошла прогнозы, продемонстрировав рекордный торговый профицит, тогда как статистика по импорту оказалась ниже прогнозов, расширив данные в пользу замедления внутреннего спроса в Китае. На фоне дефицита на рынке труда США и перебоев в цепочках поставок рынки прогнозируют еще один высокий показатель динамики потребительских цен в США (выйдет в среду) - позитивный сюрприз может быть связан с возобновлением переговоров о более раннем в сравнении с ожиданиями повышении процентных ставок ФРС.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, несмотря на очередные негативные сигналы на рынке недвижимости Китая, мировые индексы получили поддержку после оптимистичного отчета по занятости в США за октябрь.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в США за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен покажет дальнейшее ускорение инфляции: консенсус-прогноз составляет 5,8% после роста на 5,4% в сентябре. В месячном исчислении индекс потребительских цен, вероятно, вырос на 0,5% в октябре по сравнению с 0,4% в сентябре. Кроме того, на этой неделе в США будут сняты некоторые ограничения на поездки, что увеличит активность бизнеса, связанного с туризмом, отмечает Кабаков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "нефтемедведям" тяжело играть на понижение против американских инвестбанков. Эксперты Bank of America считают, что в среднем цена нефти Brent составит в 2022 году $85 за баррель, но не исключают роста до $100-120 за баррель в течение следующих шести-восьми месяцев. Аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Мартин Ратс повысил свой прогноз по Brent до $95 в первом квартале следующего года. Также "нефтемедведям" тяжело играть против холодной погоды. Специалисты WeatherBELL Analytics прогнозируют температуры ниже нормы в США в ноябре и декабре. Спрос на нефть стал расти, а специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что у ОПЕК нет достаточного количества резервных мощностей, чтобы нарастить добычу. Кроме того, МЭА считает, что нефтяная промышленность страдает от дефицита инвестиций. По оценкам МЭА, чтобы не отставать от спроса, она должна инвестировать $365 млрд в год, при этом по факту капвложения в прошлом году и в этом году были ниже этого уровня.

Обрушить цены на нефть могут данные о резком замедлении экономики США или Китая. Пока торможение экономик плавное или его нет вовсе. На прошлой неделе Федрезерв объявил о сокращении программы выкупа активов на $15 млрд в месяц, чтобы свернуть программу выкупа к середине следующего года. На участников фондового рынка это объявление не произвело большого впечатления, и индекс S&P 500 поставил очередной рекорд (индекс демонстрирует рост пятую неделю подряд). Цены на нефть вновь растут, трудности у "быков" будут связаны с тем, что локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне $84 за баррель. От этого уровня может развиться импульс снижения, считает Верников.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% и обновили максимумы благодаря сильным данным по рынку труда. За неделю Dow Jones прибавил 1,4%, S&P 500 - 2%, Nasdaq - 3%.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце - на 96,2%, природного газа - на 24,6%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.

На нефтяном рынке цены растут на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $83,53 за баррель (+1% и +2,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $82,17 за баррель (+1,1% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,8%.

Министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии (на $1,1-2,8 за баррель), США (на $0,5 за баррель), стран Северо-Западной Европы (на $1-3,3 за баррель) и Средиземноморья (на $1,1-3 за баррель.).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+8,6%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,3%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,5%).

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,2%, до 139 рублей) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 57,6% в годовом выражении (до 3,665 млрд рублей), EBITDA увеличилась на 13,8% (до 5,876 млрд рублей). Рентабельность этого показателя составила 13,4%, как и годом ранее. Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,843 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-6,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 16,13 млрд рублей (из них 2,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 935,05 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 ноября 2021 года 13:47
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group до $185
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group со $170 до $185, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты компании Expedia Group, владеющей популярными туристическими онлайн-сервисами Expedia.com и Hotels.com, за третий календарный квартал текущего года оказались выше ожиданий...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 13:21
Справедливая доходность новых бондов "Вита Лайн" находится ближе к 10,99% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность нового выпуска 4-летних облигаций "Вита Лайн" серии 001P-04 находится на уровне ближе к 10,99% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "ООО "Вита Лайн" 9 ноября закрывает книгу заявок на рублевые облигации серии 001Р-04 на сумму 900 млн руб. Срок...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:56
Курс рубля останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля на текущей неделе останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Заседание ФРС определило динамику большинства валют EM на прошлой неделе, и рубль в этом плане не был исключением. Если в начале недели курс USD/RUB находился около 70,80...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:37
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Рубль восстанавливается после длинного уикенда....    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:17
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75/барр. - "Инвестиционный банк Синара"
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75 за баррель Brent вследствие роста избыточного предложения нефти в декабре и 1К22, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Участники ОПЕК+ 4 ноября договорились об увеличении производства нефти в декабре еще на 400 тбс, что...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:56
Справедливая доходность новых бондов Биннофарм Групп находится на уровне 10,2-10,3% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,3% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара". "Биннофарм Групп" планирует разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 в размере 3 млрд руб. во второй половине...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:39
Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре - Росбанк
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в декабре текущего года, считают аналитики Росбанка. "Учитывая особенности оценок "монетарной" инфляции, а также проблемы с сезонной моделью продовольственный инфляции, оптимальным реагированием Банка России на...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:22
"Атон" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "выше рынка"
"Атон" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3К21 в размере 234 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 декабря....    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:08
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2021г может составить 7,8% - ПСБ
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2021 года может составить 7,8%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам за 9 месяцев 2021 года упала в три раза - до 297,436 млрд рублей по сравнению с 903,729 млрд...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:52
Рынок акций РФ сохранит оптимизм в начале недели - Альфа-банк
Российский рынок акций сохранит оптимизм в начале недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Поскольку в России "нерабочая неделя" завершилась, мы ожидаем, что российский рынок акций в начале торгов понедельника будет идти вверх, несмотря на осторожные настроения на мировых рынках сегодня...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:35
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85/барр. в понедельник - ПСБ
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85 за баррель Brent в понедельник, полагает эксперт 8Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent после попыток снижения на минувшей неделе вновь вернулись в область высоких значений: ближайший фьючерс торгуется около $84/барр. Как и...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4120-4220п в понедельник - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 4120-4220 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Новая неделя для рынка акций начинается ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:13
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "5 ноября российский рубль укреплялся к мировым валютам вслед за их динамикой на рынке Forex, а также за счет роста нефтяных цен и увеличения спроса...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:04
Отскок вверх цены нефти может быть скоротечным - BCS Express
Отскок вверх цены на нефть марки Brent может носить скоротечный характер, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Цены на нефть от минимумов пятницы прибавляют почти 5%. В понедельник утром январские контракты уже отметились на отметке на $84. Контратака "быков" стала возможной благодаря двум...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 09:55
Рынок ОФЗ останется под давлением в ближайшее время - ПСБ
Риски повышения ключевой ставки Банка России до 8,5% в ближайшее время продолжат оказывать давление на рынок ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Рынок ОФЗ на текущей неделе вряд ли сможет отыграть позитивный настрой глобального рынка облигаций прошлой недели....    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.