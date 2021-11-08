Рынок акций РФ утром превысил 4200п по индексу Мосбиржи, лидирует TCS Group

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил рост на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,5 за баррель) и металлов, хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, индекс Мосбиржи превысил рубеж 4200 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 4207,07 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1854,78 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар подрос до 71,46 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, прошлая неделя оказалась для рынка акций РФ довольно слабой, причиной чему стала высокая процентная ставка Банка России и ожидания ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты.

Сейчас обстановка в мире улучшилась, отскочила вверх нефть Brent после спуска в район $80 за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию. Ближайшим сопротивлением для нефти Brent является район $86 за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район $90. Не исключено, что эту отметку рынок увидит еще до наступления зимы, считает аналитик.

Технически перепроданными выглядят акции Сбербанка, поддержку которым может оказать выходящий во вторник отчет банка по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет "ложку дегтя" в конечный результат. Бумагам банка нужно пробить сопротивление 372 руб., чтобы устремиться к историческим максимумам.

Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуется использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 недель подряд. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает, считает Антонов.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ после праздничной недели возобновил движение вверх, несмотря на осторожные настроения на мировых рынках. Цены на энергоносители и сырьевые товары устойчивы на фоне ослабления доллара и снижения доходностей UST. Утверждение Конгрессом США долгожданного инфраструктурного пакета объемом $1 трлн позитивно для акций сырьевых компаний, особенно для производителей металлов, горнодобывающих и энергетических компаний.

Вышедшая на выходных статистика по китайскому экспорту за октябрь превзошла прогнозы, продемонстрировав рекордный торговый профицит, тогда как статистика по импорту оказалась ниже прогнозов, расширив данные в пользу замедления внутреннего спроса в Китае. На фоне дефицита на рынке труда США и перебоев в цепочках поставок рынки прогнозируют еще один высокий показатель динамики потребительских цен в США (выйдет в среду) - позитивный сюрприз может быть связан с возобновлением переговоров о более раннем в сравнении с ожиданиями повышении процентных ставок ФРС.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, несмотря на очередные негативные сигналы на рынке недвижимости Китая, мировые индексы получили поддержку после оптимистичного отчета по занятости в США за октябрь.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в США за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен покажет дальнейшее ускорение инфляции: консенсус-прогноз составляет 5,8% после роста на 5,4% в сентябре. В месячном исчислении индекс потребительских цен, вероятно, вырос на 0,5% в октябре по сравнению с 0,4% в сентябре. Кроме того, на этой неделе в США будут сняты некоторые ограничения на поездки, что увеличит активность бизнеса, связанного с туризмом, отмечает Кабаков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "нефтемедведям" тяжело играть на понижение против американских инвестбанков. Эксперты Bank of America считают, что в среднем цена нефти Brent составит в 2022 году $85 за баррель, но не исключают роста до $100-120 за баррель в течение следующих шести-восьми месяцев. Аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Мартин Ратс повысил свой прогноз по Brent до $95 в первом квартале следующего года. Также "нефтемедведям" тяжело играть против холодной погоды. Специалисты WeatherBELL Analytics прогнозируют температуры ниже нормы в США в ноябре и декабре. Спрос на нефть стал расти, а специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что у ОПЕК нет достаточного количества резервных мощностей, чтобы нарастить добычу. Кроме того, МЭА считает, что нефтяная промышленность страдает от дефицита инвестиций. По оценкам МЭА, чтобы не отставать от спроса, она должна инвестировать $365 млрд в год, при этом по факту капвложения в прошлом году и в этом году были ниже этого уровня.

Обрушить цены на нефть могут данные о резком замедлении экономики США или Китая. Пока торможение экономик плавное или его нет вовсе. На прошлой неделе Федрезерв объявил о сокращении программы выкупа активов на $15 млрд в месяц, чтобы свернуть программу выкупа к середине следующего года. На участников фондового рынка это объявление не произвело большого впечатления, и индекс S&P 500 поставил очередной рекорд (индекс демонстрирует рост пятую неделю подряд). Цены на нефть вновь растут, трудности у "быков" будут связаны с тем, что локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне $84 за баррель. От этого уровня может развиться импульс снижения, считает Верников.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% и обновили максимумы благодаря сильным данным по рынку труда. За неделю Dow Jones прибавил 1,4%, S&P 500 - 2%, Nasdaq - 3%.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце - на 96,2%, природного газа - на 24,6%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.

На нефтяном рынке цены растут на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $83,53 за баррель (+1% и +2,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $82,17 за баррель (+1,1% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,8%.

Министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии (на $1,1-2,8 за баррель), США (на $0,5 за баррель), стран Северо-Западной Европы (на $1-3,3 за баррель) и Средиземноморья (на $1,1-3 за баррель.).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+8,6%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,3%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,5%).

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,2%, до 139 рублей) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 57,6% в годовом выражении (до 3,665 млрд рублей), EBITDA увеличилась на 13,8% (до 5,876 млрд рублей). Рентабельность этого показателя составила 13,4%, как и годом ранее. Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,843 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-6,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 16,13 млрд рублей (из них 2,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 935,05 млн рублей на акции "Норникеля").