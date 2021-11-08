Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре - Росбанк

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в декабре текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Учитывая особенности оценок "монетарной" инфляции, а также проблемы с сезонной моделью продовольственный инфляции, оптимальным реагированием Банка России на декабрьском заседании, на наш взгляд, остается повышение ставки на 50 б.п. При этом более решительные действия (+75 б.п. или +100 б.п.) остаются производными от динамики инфляционных ожиданий и фактических данных в течение ноября и первой половины декабря и рассматриваются нами как альтернативные с вероятностью 20-30%", - пишут эксперты в комментарии.

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