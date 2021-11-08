Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85/барр. в понедельник - ПСБ

Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85 за баррель Brent в понедельник, полагает эксперт 8Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent после попыток снижения на минувшей неделе вновь вернулись в область высоких значений: ближайший фьючерс торгуется около $84/барр. Как и ожидалось, заседание ОПЕК+ прошло без сюрпризов, квоты сохранены в прежнем объеме. Со стороны ФРС также все по плану, поэтому сырье остается на повышенных уровнях. Саудовская Аравия в пятницу подняла отпускные цены на нефть на декабрь, подчеркнув тем самым, что спрос остается сильным при ограниченных объемах поставок. Полагаем, что в понедельник Brent будет удерживаться в зоне $83-85/барр.", - отмечает Крылова.

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