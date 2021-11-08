Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4120-4220п в понедельник - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 4120-4220 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Новая неделя для рынка акций начинается ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, но выше поддержек 4150 и 1830 пунктов, что указывает на возможность повышения с последующей проверкой серьезности намерений покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 4120-4220 пунктов. Для покупателей в целом в ближайшие дни актуальна осторожность: нефтяные котировки и российские индексы все еще расположены ниже ключевых краткосрочных сопротивлений", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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