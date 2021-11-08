Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"5 ноября российский рубль укреплялся к мировым валютам вслед за их динамикой на рынке Forex, а также за счет роста нефтяных цен и увеличения спроса на рисковые активы развивающихся стран, - напоминает аналитик Денис Бадьянов. - По итогам торгов курс доллара составил 71,20 руб. (-53,25 коп.), курс евро - 82,26 руб. (-1,0 руб.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 74,3 коп. и составила 76,18 руб.".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,82 за баррель (+2,83%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $81,42 за баррель (+3,3%). "Таким образом, цены отыграли потери предыдущего дня, когда котировки снизились сразу на 3% после решения ОПЕК+ оставить в силе более ранние решения по квотам (добыча в декабре будет увеличена на 0,4 млн баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США, Японии и других государств относительно более решительного наращивания производства сырья)", - отмечает Бадьянов.

Эксперт констатирует, что на утренних торгах понедельника, 8 ноября, курс доллара составил 71,20 руб. (-5,25 коп.), курс евро - 82,32 руб. (-18,5 коп.). По его мнению, в течение дня российский рубль может торговаться в диапазоне 71-72 руб. в паре с долларом и на уровне 82-83 руб. в паре с европейской валютой.

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