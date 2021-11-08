Отскок вверх цены нефти может быть скоротечным - BCS Express

Отскок вверх цены на нефть марки Brent может носить скоротечный характер, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Цены на нефть от минимумов пятницы прибавляют почти 5%. В понедельник утром январские контракты уже отметились на отметке на $84. Контратака "быков" стала возможной благодаря двум факторам: техническая перепроданность инструмента, а также фундаментальная позиция альянса ОПЕК+ - члены картеля планово повысили квоты, проигнорировав призывы США к ускоренному расширению лимитов добычи. Учитывая сигналы наращения резервов угля, газа, сырой нефти в КНР, Европе и США, масштабный отскок котировок нефти марки Brent может носить и скоротечный характер", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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