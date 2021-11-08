Рынок ОФЗ останется под давлением в ближайшее время - ПСБ

Риски повышения ключевой ставки Банка России до 8,5% в ближайшее время продолжат оказывать давление на рынок ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ на текущей неделе вряд ли сможет отыграть позитивный настрой глобального рынка облигаций прошлой недели. Сдерживать покупки ОФЗ будут риски роста ключевой ставки ЦБР до 8,5% после данных по инфляции в октябре на уровне 8,13%. В понедельник ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 8,20-8,50% годовых", - пишет эксперт банка в комментарии.

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