.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги понедельника с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%
В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%
 
Министерства обсуждают, как стабилизировать внутренние цены на мясо
Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен, сообщили "Ведомостям" два участника совещаний в этих министерствах. По их словам, в частности, идет речь о беспошлинном...
 
Майнеров криптовалют хотят признать предпринимателями
В России майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, заявили "Известиям" в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме. Регулирование...
 
В РФ намерены законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций
Правительство для повышения инвестпривлекательности российских компаний намерен законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций, пишет "Коммерсант". Минэкономразвития разработало поправки к законам "Об акционерных обществах", "О рынке...
 
08 ноября 2021 года 09:33

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги понедельника с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в понедельник с роста в пределах 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4180-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения около уровня открытия", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, однако косвенное влияние на локальный рынок акций способны оказать выступления представителей ФРС и ЕЦБ. В частности, указывает аналитик в 18:30 МСК прозвучит речь председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 ноября 2021 года 13:47
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group до $185
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Expedia Group со $170 до $185, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты компании Expedia Group, владеющей популярными туристическими онлайн-сервисами Expedia.com и Hotels.com, за третий календарный квартал текущего года оказались выше ожиданий...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 13:21
Справедливая доходность новых бондов "Вита Лайн" находится ближе к 10,99% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность нового выпуска 4-летних облигаций "Вита Лайн" серии 001P-04 находится на уровне ближе к 10,99% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "ООО "Вита Лайн" 9 ноября закрывает книгу заявок на рублевые облигации серии 001Р-04 на сумму 900 млн руб. Срок...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:56
Курс рубля останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля на текущей неделе останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Заседание ФРС определило динамику большинства валют EM на прошлой неделе, и рубль в этом плане не был исключением. Если в начале недели курс USD/RUB находился около 70,80...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:37
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Рубль восстанавливается после длинного уикенда....    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 12:17
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75/барр. - "Инвестиционный банк Синара"
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75 за баррель Brent вследствие роста избыточного предложения нефти в декабре и 1К22, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Участники ОПЕК+ 4 ноября договорились об увеличении производства нефти в декабре еще на 400 тбс, что...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:56
Справедливая доходность новых бондов Биннофарм Групп находится на уровне 10,2-10,3% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,3% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара". "Биннофарм Групп" планирует разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 в размере 3 млрд руб. во второй половине...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:54
Рынок акций РФ утром превысил 4200п по индексу Мосбиржи, лидирует TCS Group
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил рост на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,5 за баррель) и металлов, хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, индекс Мосбиржи превысил рубеж 4200 пунктов во главе с расписками TCS Group.    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:39
Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре - Росбанк
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в декабре текущего года, считают аналитики Росбанка. "Учитывая особенности оценок "монетарной" инфляции, а также проблемы с сезонной моделью продовольственный инфляции, оптимальным реагированием Банка России на...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:22
"Атон" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "выше рынка"
"Атон" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3К21 в размере 234 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 декабря....    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 11:08
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2021г может составить 7,8% - ПСБ
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2021 года может составить 7,8%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам за 9 месяцев 2021 года упала в три раза - до 297,436 млрд рублей по сравнению с 903,729 млрд...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:52
Рынок акций РФ сохранит оптимизм в начале недели - Альфа-банк
Российский рынок акций сохранит оптимизм в начале недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Поскольку в России "нерабочая неделя" завершилась, мы ожидаем, что российский рынок акций в начале торгов понедельника будет идти вверх, несмотря на осторожные настроения на мировых рынках сегодня...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:35
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85/барр. в понедельник - ПСБ
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85 за баррель Brent в понедельник, полагает эксперт 8Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent после попыток снижения на минувшей неделе вновь вернулись в область высоких значений: ближайший фьючерс торгуется около $84/барр. Как и...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4120-4220п в понедельник - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 4120-4220 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Новая неделя для рынка акций начинается ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:13
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "5 ноября российский рубль укреплялся к мировым валютам вслед за их динамикой на рынке Forex, а также за счет роста нефтяных цен и увеличения спроса...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 10:04
Отскок вверх цены нефти может быть скоротечным - BCS Express
Отскок вверх цены на нефть марки Brent может носить скоротечный характер, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Цены на нефть от минимумов пятницы прибавляют почти 5%. В понедельник утром январские контракты уже отметились на отметке на $84. Контратака "быков" стала возможной благодаря двум...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.