Акции "нефтянки", скорее всего, будут торговаться лучше рынка в понедельник - "Алор Брокер"

Акции российских компаний нефтяного сектора, скорее всего, будут торговаться "лучше рынка" в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Российский рынок акций провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Основная причина этого, по мнению эксперта - высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье.

"Обстановка в мире на утро понедельника сложилась неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное - продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию. Поэтому "лучше рынка" в понедельник обещает быть "нефтянка", которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка. Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет "ложку дегтя" в конечный результат. Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли", - указывает Антонов.

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