Возможна коррекция вниз индекса S&P 500 в ближайшее время - BCS Express

Шансы на продолжение роста индекса S&P 500 без предварительной коррекции вниз в ближайшее время снизились, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 завершил прошедшую неделю смешанной динамикой. Котировки обновили максимальные уровни и отметились на территории выше 4720 пунктов, однако после скачка продавцы перехватили инициативу, в результате чего индикатор остался ниже 4700 пунктов, а дневная свеча приняла неоднозначную форму с узким телом в середине внутридневного диапазона. После месячной волны роста на 8,5% достижение локальной цели и неоднозначное закрытие в пятницу снижают шансы на продолжение роста без отката", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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