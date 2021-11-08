Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника нейтрально или в небольшом плюсе - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет нейтрально или с небольшим повышением, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи по итогам пятницы закрылся в символическом минусе. Минимум предыдущего дня не был переписан, что является хорошим техническим сигналом. Однако в полной мере расценивать его как признак устойчивости не стоит. Оборот торгов в конце выходной недели снизился до 76 млрд руб. При низкой торговой активности технические сигналы могут быть непоказательными. Формально коррекционный сценарий пока остается в силе, хотя шансы на отскок высоки. Целью выступает зона 4060-4080 пунктов. В более широкой перспективе восходящий тренд по индексу все еще актуален, говорить о его завершении сейчас будет преждевременно", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Галактионов отмечает, что на текущей неделе возможно потепление сентимента на мировых площадках и возвращение спроса на риск, что будет поддерживать развивающиеся площадки. При этом для российского рынка акций ключевым фактором, по его мнению, будет оставаться динамика сырья. "В пятницу Bloomberg Commodity Index обновил месячный минимум, а в понедельник с утра по ряду товаров наблюдаются осторожные попытки восстановления. Если этот импульс получит продолжение, то российский нефтегазовый и металлургический сектора могут вновь пользоваться спросом у инвесторов", - указывает эксперт.

Финансовые результаты по стандартам МСФО в понедельник опубликуют "Детский Мир" и "ФосАгро", "День инвестора и аналитика" проведет Polymetal, обращает внимание Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.