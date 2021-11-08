08 ноября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: вероятен небольшой плюс
Аналитики прогнозируют позитивное открытие фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся к утру неплохом внешнем фоне.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4180-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения около уровня открытия".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет нейтрально или с небольшим повышением".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость рынка нефти окажет поддержку российскому фондовому рынку, в результате индекс Мосбиржи вернется к уровню 4200 пунктов в понедельник".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Для российских акций важен рост нефти и относительная стабильность цен на промышленные металлы. Индекс Мосбиржи может начать день с небольшого повышения во многом за счёт акций сектора нефти и газа".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Обстановка в мире на утро понедельника сложилась неплохая, и дает основания ожидать отскока. "Лучше рынка" в понедельник обещает быть "нефтянка", которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка. Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что российский фондовый рынок в понедельник откроется ростом на 1%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 ноября 2021 года 13:47
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"Результаты компании Expedia Group, владеющей популярными туристическими онлайн-сервисами Expedia.com и Hotels.com, за третий календарный квартал текущего года оказались выше ожиданий... читать дальше
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Курс рубля на текущей неделе останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
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08 ноября 2021 года 12:37
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,50-72 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
"Рубль восстанавливается после длинного уикенда.... читать дальше
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08 ноября 2021 года 12:17
Растет вероятность коррекции котировок нефти до $70-75 за баррель Brent вследствие роста избыточного предложения нефти в декабре и 1К22, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".
"Участники ОПЕК+ 4 ноября договорились об увеличении производства нефти в декабре еще на 400 тбс, что... читать дальше
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08 ноября 2021 года 11:56
Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,3% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".
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08 ноября 2021 года 11:54
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил рост на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,5 за баррель) и металлов, хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, индекс Мосбиржи превысил рубеж 4200 пунктов во главе с расписками TCS Group. читать дальше
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08 ноября 2021 года 11:39
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"Учитывая особенности оценок "монетарной" инфляции, а также проблемы с сезонной моделью продовольственный инфляции, оптимальным реагированием Банка России на... читать дальше
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08 ноября 2021 года 11:22
"Атон" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.
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08 ноября 2021 года 11:08
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"Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам за 9 месяцев 2021 года упала в три раза - до 297,436 млрд рублей по сравнению с 903,729 млрд... читать дальше
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08 ноября 2021 года 10:52
Российский рынок акций сохранит оптимизм в начале недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.
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08 ноября 2021 года 10:35
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $83-85 за баррель Brent в понедельник, полагает эксперт 8Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
"Цены на нефть Brent после попыток снижения на минувшей неделе вновь вернулись в область высоких значений: ближайший фьючерс торгуется около $84/барр. Как и... читать дальше
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08 ноября 2021 года 10:24
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"Новая неделя для рынка акций начинается ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС... читать дальше
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08 ноября 2021 года 10:13
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".
"5 ноября российский рубль укреплялся к мировым валютам вслед за их динамикой на рынке Forex, а также за счет роста нефтяных цен и увеличения спроса... читать дальше
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08 ноября 2021 года 10:04
Отскок вверх цены на нефть марки Brent может носить скоротечный характер, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.
"Цены на нефть от минимумов пятницы прибавляют почти 5%. В понедельник утром январские контракты уже отметились на отметке на $84. Контратака "быков" стала возможной благодаря двум... читать дальше
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