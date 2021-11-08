Утренние прогнозы: вероятен небольшой плюс

Аналитики прогнозируют позитивное открытие фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся к утру неплохом внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4180-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения около уровня открытия".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет нейтрально или с небольшим повышением".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость рынка нефти окажет поддержку российскому фондовому рынку, в результате индекс Мосбиржи вернется к уровню 4200 пунктов в понедельник".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Для российских акций важен рост нефти и относительная стабильность цен на промышленные металлы. Индекс Мосбиржи может начать день с небольшого повышения во многом за счёт акций сектора нефти и газа".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Обстановка в мире на утро понедельника сложилась неплохая, и дает основания ожидать отскока. "Лучше рынка" в понедельник обещает быть "нефтянка", которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка. Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что российский фондовый рынок в понедельник откроется ростом на 1%".