Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли до новых рекордов в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США. За неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, S&P 500 - 2%, Nasdaq Composite - 3%. Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,7%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года. Федрезерв на минувшем заседании принял решение начать сворачивание программы выкупа активов. Центробанк заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

Китайский рынок акций растет в понедельник на сильных статданных об объемах внешней торговли КНР, индексы большинства других стран Азии снижаются. Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов. Японский Nikkei 225 снизился на 0,31%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре (консенсус-прогноз аналитиков составлял $62,74 млрд). Объем китайского экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%. Китайский экспорт устойчиво повышается на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране.

Тем временем, опубликованные в понедельник статданные по экономике Японии говорят о предстоящем ослаблении экономической активности. Сентябрьский индекс опережающих экономических индикаторов, рассчитываемый правительством страны, упал до минимальных с февраля 99,7 пункта со 101,3 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней. Министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации. Кроме того, в минувшие выходные саудовская нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $83,64 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,7% - до $82,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,26 за баррель, что на 1,22% выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 3,1% и составила $81,27 за баррель.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу оказалась очень низкой из-за официального выходного дня в России - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 670,418 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 639,185 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное повышение, отыгрывая позитивный внешний фон, сформировавшийся после состоявшихся 3-4 ноября очередных заседаний ФРС США и Банка Англии.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 ноября вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за два дня (4-5 ноября) 0,16%, поднявшись до 725,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,59%), "Росбанк-002Р-04" (+0,47%) и "Газпром БО-23" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,17%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,13%) и "Транснефть-001P-09" (-0,11%).