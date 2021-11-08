Американские фондовые индексы выросли до новых рекордов в пятницу. Китайский рынок акций растет на позитивных статданных, остальные рынки Азии снижаются. Цены на нефть растут в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли до новых рекордов в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США.

За неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, S&P 500 - 2%, Nasdaq Composite - 3%.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Федрезерв на минувшем заседании принял решение начать сворачивание программы выкупа активов. Центробанк заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

"Опубликованные в пятницу данные показывают, что американский рынок труда является достаточно сильным, чтобы оправдать сокращение объема выкупа активов Федрезервом", - отмечает главный исполнительный директор инвесткомпании ZEGA Financial Джей Пестричелли.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подскочили в цене почти на 11% по итогам торгов в пятницу. Фармкомпания заявила, что предварительные результаты испытания разработанного ею препарата для лечения COVID-19 показали его 89%-ную эффективность. Pfizer планирует направить в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение этого препарата и рассчитывает, что сможет начать его поставки уже в этом году.

Стоимость бумаг другой фармкомпании Merck & Co. (SPB: MRK), также занимающейся разработкой лекарства для лечения COVID-19, упала на 9,9%. В прошлом месяце Merck сообщила, что ее препарат сокращает риск тяжелого течения заболевания в 50% случаев.

Цена акций производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. рухнула на 35%. Компания понизила прогноз выручки на текущий год до $4,4-4,8 млрд с ожидавшихся ранее $5,4 млрд, признав, что недооценила последствия снятия ограничений в экономике для ее бизнеса. Прогноз продаж Peloton на предстоящий праздничный сезон - $1,1-1,2 млрд - оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,49 млрд.

Бумаги производителя портативных видеокамер GoPro Inc. подскочили на 7,9% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал. Прибыль без учета разовых факторов GoPro в минувшем квартале составила $0,34 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $0,2 на акцию, выручка увеличилась на 13%, до $317 млн при среднем прогнозе рынка в $292 млн.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) Inc., выручка которой в III квартале превзошла прогнозы рынка, прибавили в цене 4,2%, Airbnb, зафиксировавшей рекордные квартальные показатели - на 13%.

Согласно данным FactSet, показатели прибыли примерно 82% компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 203,72 пункта (0,56%) и составил 36327,95 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 17,47 пункта (0,37%) - до 4697,53 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 31,28 пункта (0,2%) и составил 15971,59 пункта.

Китайский рынок акций растет в понедельник на сильных статданных об объемах внешней торговли КНР, индексы большинства других стран Азии снижаются.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов. Японский Nikkei 225 теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,1%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем китайского экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво повышается на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране.

Ограничительные меры, вводимые властями КНР для сдерживания распространения коронавируса, могут ослабить активность как в промышленности, так и в потребительском секторе, отмечает аналитик IG Цзюнь Жун. "В связи с этим перспективы экономического роста Китая остаются неопределенными", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Тем временем, опубликованные в понедельник статданные по экономике Японии говорят о предстоящем ослаблении экономической активности. Сентябрьский индекс опережающих экономических индикаторов, рассчитываемый правительством страны, упал до минимальных с февраля 99,7 пункта со 101,3 пункта месяцем ранее.

Акции Sony Group Corp. теряют в цене 0,5%, Panasonic Corp. - 0,6%, Toyota Motor Corp. - 0,2%, Fast Retailing Co. - 1,7%.

Бумаги китайского застройщика Kaisa Group Holdings Ltd. упали в цене на 19% в ходе торгов в Гонконге. В пятницу торги акциями Kaisa были приостановлены после того, как компания сообщила, что пропустила платежи инвесторам и предупредила о проблемах с ликвидностью.

Стоимость бумаг China Evergrande снизилась в понедельник на 1,3%.

Акции BHP Group, объявившей о продаже угольных активов на сумму $1,35 млрд, прибавляют в цене 0,8%.

Цены на нефть растут в понедельник на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $83,71 за баррель, что на $0,97 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,2 (2,7%) - до $82,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,31 за баррель, что на $1,04 (1,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,46 (3,1%) и составила $81,27 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,8%.

Saudi Aramco в декабре повысит цены на нефть, поставляемую в Азию, на $1,1-2,8 за баррель, в США - на $0,5 за баррель, для стран Северо-Западной Европы повышение составит $1-3,3 за баррель, для государств Средиземноморья - $1,1-3 за баррель.

ОПЕК+ и, в частности, Саудовская Аравия, вряд ли изменят свой подход к восстановлению объемов добычи, заявил Майк Мюллер, глава Vitol Group - крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. "Саудовская Аравия подняла цены на нефть больше, чем ожидал кто-либо, - приводит слова Мюллера агентство Bloomberg. - Это сигнал для тех, кто критикует ОПЕК+ за недостаточно быстрое наращивание добычи. Эр-Рияд чувствуют, что вместо этого могут поднимать цены".

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.