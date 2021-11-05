Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря растущей нефти и возросшему спросу на риск

Москва. 5 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль усилил укрепление по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся заседаний ФРС США и Банка Англии.

Курс доллара США составил 71,1975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 3 ноября. Евро к этому моменту стоил 82,26 руб./EUR1, подешевев на 1 рубль. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 74,3 копейки - до 76,176 рубля. Более резкое падение курса европейской валюты по отношению к рублю является следствием роста доллара против основных мировых валют на рынке Forex после состоявшихся 3 и 4 ноября заседаний Федрезерва США и Банка Англии.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 ноября обусловлено позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, прежде всего с нефтяных площадок, где после коррекционной просадки возобновился рост нефтяных цен. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает и в целом позитивная реакция глобальных инвесторов на итоги очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии, которые были выдержаны в более "голубиных" тонах, нежели прогнозировали аналитики.

Цены на нефть активно поднимаются в пятницу на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $82,82 за баррель, что на 2,83% выше цены на закрытие рынка в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 3,3%, до $81,42 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ в четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану. ОПЕК+ с июля увеличивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что предложение на нефтяном рынке недостаточно, и стоит ожидать усиления его волатильности. По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Федеральная резервная система США по итогам ноябрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд. Федеральной резервной системе пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Европейские фондовые рынки, продемонстрировавшие умеренный рост накануне, продолжают повышаться 5 ноября. Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку. Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Елены Шишкиной, европейские фондовые площадки выросли в четверг пятую сессию подряд и продолжили движение вверх в пятницу, обновляя рекордные максимумы, так как инвесторы благоприятно отреагировали на сигнал ФРС о том, что она не торопится повышать процентные ставки, в то время как Банк Англии оставил ставки на рекордно низком уровне. Американский фондовый рынок также демонстрирует положительную динамику - индексы S&P 500 и Nasdaq выросли до рекордных максимумов.

В свою очередь президент компании "Московские партнеры" Евгений Коган отмечает, что "решение Банка Англии не поднимать ставку, а по всей видимости поднять ее в декабре, повлияло на рынки сильнее, чем заявление Джерома Пауэлла о начале сворачивания программы выкупа активов. В результате заметно упал фунт стерлингов против доллара. Да и остальным валютам под шумок досталось. Сыграл эффект неожиданности. То, что в среду произнес Пауэлл, было заранее понятно и известно, то есть предсказуемо. Кроме того, Пауэлл как обычно был крайне аккуратен в своих словах, оставляя намеки для оптимистов. Что касается решения Банка Англии, то уже были сделаны все намеки на скорое небольшое повышение ставки, а в итоге все было оставлено на текущих уровнях".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 ноября Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с четверга составляют 71,4876 руб./$1 и 82,8112 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" в пятницу вечером на 29,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 55,12 копейки ниже официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 42,64 копейки по отношению к 3 ноября и составил 71,4719 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $993,236 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в пятницу. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 73,14 копейки по отношению к среде и составил 82,5017 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR133,883 млн.

В силу того, что в России 5 ноября официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.