.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в "плюсе"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%
В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%
 
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году на 1,0 процентного пункта. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в четверг, предусматривает рост российского ВВП в 2021 году на 4,3%...
 
Moody's ухудшило прогноз роста ВВП G20 на 2021 год, повысило прогноз для России до 4,8%
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогнозы повышения ВВП государств G20 на 2021 и 2022 гг., отметив, что импульс к росту оказался более слабым, чем ожидалось, а ускорение инфляции сдерживает оптимизм в отношении перспектив...
 
Минсельхоз РФ предупредил о росте цен на молочную продукцию
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, сказано в докладе министерства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)" в правительство, пишут "Известия". В докладе рассмотрена сложившаяся ситуацию по всем категориям...
 
05 ноября 2021 года 19:19

Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в "плюсе"

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $82,7 за баррель), первая неделя ноября завершилась умеренным ростом индексов МосБиржи и РТС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4174,76 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1848,1 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар упал до 71,18 рубля (-0,55 рубля), утром курс поднимался до 71,97 руб./$1.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-0,6%, доллар подорожал на 0,23 рубля.

Подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,7%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -1,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, в пятницу рынок акций продемонстрировал разнонаправленные движения "фишек" на фоне противоречивой динамики мировых площадок после решения ФРС о сокращении программы выкупа активов и на фоне подешевевшей нефти после встречи стран ОПЕК+. В США акции продолжили рост, отыгрывая решения ФРС и сильные отчетности ведущих компаний.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы продолжают осмысливать в целом весьма благоприятные для акций итоги заседаний ФРС и Банка Англии, а вечером в пятницу в США вышли сильные статданные Минтруда США о занятости за октябрь. На торгах в Азии в пятницу преобладали продажи из-за сложной ситуации в секторе недвижимости Китая, однако в Европе и США рост индексов продолжился.

Федрезерв ожидаемо объявил о начале сворачивания стимулирующих мер, при этом Джером Пауэлл заявил, что ЦБ готов "проявить терпение" при выборе момента для повышения базовой процентной ставки. Помимо этого, участники рынка оценивали отчетности компаний и данные макростатистики.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, решения Федрезерва США привели к росту американских акций, поскольку ФРС в ужесточении денежно-кредитной политики не вышла за рамки прогнозов, а также заявила, что может корректировать программу в обе стороны в зависимости от ситуации. Не преподнес никаких сюрпризов и ОПЕК+, приняв решение наращивать добычу на ожидаемые 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Но данный вердикт вызвал резкую критику со стороны США. Не исключено, что Штаты начнут продавать нефть из стратегических резервов или придумают еще какой-либо ход для того, чтобы сбить цены на нефть. В результате нефть обвалилась в район $80 за баррель, откуда в пятницу наблюдается небольшой отскок.

Почти на 5% за два дня упали цены на алюминий из-за слухов о том, что экспортные пошлины на металл в России могут быть отменены. Чуть менее подешевел газ после возобновления поставок по ямальскому газопроводу. В результате сложившейся противоречивой картины есть риски продолжения распродаж большинства российских акций.

Дополнительно на рынок акций давит инфляция, которая в годовом исчислении преодолела отметку 8%. Повышаются риски того, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, что вряд ли поможет борьбе с ростом цен, но окажет пагубное действие на рынок акций и состояние бизнеса, считает Антонов.

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников обратил внимание, что альянс ОПЕК+ продлил действие соглашения об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года, проигнорировав призывы администрации президента США Джо Байдена об увеличении нефтедобычи. При этом некоторые эксперты сомневаются, что ОПЕК+ имеет резервы для увеличения нефтедобычи. Эксперты S&P Global Platts считают, что ряд стран ОПЕК сталкиваются со значительными операционными сбоями, во многих случаях из-за поврежденной инфраструктуры (это не относится к России и Саудовской Аравии). Администрация Байдена намекнула на некие ответные меры в том случае, если ОПЕК+ не увеличит добычу. Теперь эти ответные меры будут нависать над нефтяными котировками, и повышенная турбулентность гарантирована, считает Верников.

Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Также регулятор сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и ускорит темпы сокращения программы в декабре.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%) на опасениях по поводу китайских застройщиков, однако растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 4705 пунктов) на статистике по рынку труда.

Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики в среднем ожидали роста на 1%, сообщает Trading Economics. В августе объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, уменьшился на 3,5%, а не на 4%, как сообщалось ранее.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

На нефтяном рынке фьючерсы на Brent поднимались в четверг к $84,5 за баррель, но после итогов встречи альянса ОПЕК+, который спрогнозировал профицит предложения в I квартале 2022 года, резко развернулись вниз. В пятницу Brent скорректировалась вверх, превысив $82 за баррель.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,71 за баррель (+2,7% и -1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $81,32 за баррель (+3,2% и -2,5% накануне).

Министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре (на 400 тыс. баррелей в сутки), говорится в пресс-релизе по итогам заседания министров. Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил на пресс-конференции, что производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения добычи, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана. Он также отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

Помимо этого, в среду стало известно, что иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе в Вене, о чем заявил замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил возобновление переговорного процесса по иранской ядерной сделке 29 ноября. Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+5,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,9%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,8%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,6%).

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-12,2%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), бумаги En+ (MOEX: ENPG) (-3,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,811 млрд рублей (из них 13,038 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,378 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 4,394 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 ноября 2021 года 19:30
Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря растущей нефти и возросшему спросу на риск
Москва. 5 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль усилил укрепление по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся заседаний ФРС США и Банка Англии.    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 18:58
Цены евробондов РФ в пятницу выросли 2-й день подряд вслед за UST, отыгрывая итоги заседаний ФРС и Банка Англии
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в пятницу умеренно подросли второй день подряд благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries), сформировавшейся после очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились в "коротком" сегменте и немного расширились для среднесрочных и "длинных" бумаг за счет более активного ценового роста US Treasuries.    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 17:03
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 80 руб
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 80 рублей за штуку". Цена входа: не выше 68,5 рубля; потенциальная доходность: от 16,7%; горизонт инвестирования: 8 месяцев; стоп-лосс: при отмене фундаментальных драйверов, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ряд...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 16:19
Цена нефти может подняться в диапазон $85-90/барр. к концу 2021г - "Финам"
Стоимость барреля нефти марки Brent к концу текущего года может подняться в диапазон $85-90 за баррель, отметил в ходе онлайн-конференции "Нефть на максимумах - драйверы и риски" аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "В начале четвертого квартала наш базовый прогноз по цене нефти марки Brent до конца...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 15:38
Рубль усилил укрепление к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти и возросшему спросу на риск
Москва. 5 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил укрепление по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся заседаний ФРС США и Банка Англии.    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 15:35
Существует вероятность роста цены нефти до $90/барр. до конца 2021г - "Фридом Финанс"
Существует вероятность достижения котировками нефти марки Brent уровня в $90 за баррель на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Члены ОПЕК+ приняли решение не форсировать увеличение добычи: дополнительных 400 тыс. баррелей в сутки, по...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 14:59
Рубль обладает некоторым потенциалом укрепления - Райффайзенбанк
Рубль по отношению к доллару обладает некоторым потенциалом укрепления от текущих уровней, несмотря на возросшие интервенции Минфина, считают аналитики Райффайзенбанка. "Механизм интервенций Минфина в среднем хоть и снижает чувствительность динамики рубля к изменению нефтяных котировок, но не...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 14:21
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 стремится к верхней границе восходящего канала. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 13:48
Вероятность подъема ставки ЦБ РФ на 50-75 б.п. в декабре высока - ITI Capital
Высока вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 50-75 б.п. в декабре 2021 года, считает аналитик ITI Capital Сергей Волобоев. "Исходя из последней статистики общая инфляция, вероятно, будет близка к 8,0% по состоянию на конец 2021 года, у верхней границы прогнозного диапазона Банка России в...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 13:20
"Фридом Финанс " снизил прогнозную цену акций ViacomCBS Inc. до $40
"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций ViacomCBS Inc. с $60 до $40 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ожидают продолжения боковой динамики котировок бумаг эмитента в среднесрочной перспективе. Квартальные результаты ViacomCBS в целом совпали с...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 12:50
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International
алитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой на уровне $71,48 за штуку на фоне опубликованных эмитентом финансовых результатов за третий квартал 2021 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 12:17
Акции Electronic Arts могут быть интересны для покупки в ближайшее время - BCS Express
Акции Electronic Arts могут быть интересны инвесторам для покупки в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Electronic Arts опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года (III квартал 2021 года), которые оказались выше консенсус-прогнозов: эмитент дал...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:48
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Amgen на уровне $285,74
инам" сохраняет прогнозную цену акций американской биотехнологической компании Amgen на уровне $285,74 за штуку и рекомендацию "покупать" после выхода отчета эмитента за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:41
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упал Русал
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля, разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и упавшей нефти после встречи ОПЕК+ (Brent торгуется ниже $81 за баррель); в аутсайдерах выступают упавшие бумаги "Русала" вслед за ценами на алюминий.    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:13
Цена акций NVIDIA, скорее всего, останется волатильной в ближайшее время - BCS Express
Котировки акций NVIDIA Corp., скорее всего, останутся волатильными в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. Акции NVIDIA растут в цене последние несколько недель и обновляют исторические максимумы, констатируют эксперты. Основной причиной роста, по их мнению, является предстоящая...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.