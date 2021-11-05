Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в "плюсе"

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $82,7 за баррель), первая неделя ноября завершилась умеренным ростом индексов МосБиржи и РТС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4174,76 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1848,1 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар упал до 71,18 рубля (-0,55 рубля), утром курс поднимался до 71,97 руб./$1.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-0,6%, доллар подорожал на 0,23 рубля.

Подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,7%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -1,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, в пятницу рынок акций продемонстрировал разнонаправленные движения "фишек" на фоне противоречивой динамики мировых площадок после решения ФРС о сокращении программы выкупа активов и на фоне подешевевшей нефти после встречи стран ОПЕК+. В США акции продолжили рост, отыгрывая решения ФРС и сильные отчетности ведущих компаний.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы продолжают осмысливать в целом весьма благоприятные для акций итоги заседаний ФРС и Банка Англии, а вечером в пятницу в США вышли сильные статданные Минтруда США о занятости за октябрь. На торгах в Азии в пятницу преобладали продажи из-за сложной ситуации в секторе недвижимости Китая, однако в Европе и США рост индексов продолжился.

Федрезерв ожидаемо объявил о начале сворачивания стимулирующих мер, при этом Джером Пауэлл заявил, что ЦБ готов "проявить терпение" при выборе момента для повышения базовой процентной ставки. Помимо этого, участники рынка оценивали отчетности компаний и данные макростатистики.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, решения Федрезерва США привели к росту американских акций, поскольку ФРС в ужесточении денежно-кредитной политики не вышла за рамки прогнозов, а также заявила, что может корректировать программу в обе стороны в зависимости от ситуации. Не преподнес никаких сюрпризов и ОПЕК+, приняв решение наращивать добычу на ожидаемые 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Но данный вердикт вызвал резкую критику со стороны США. Не исключено, что Штаты начнут продавать нефть из стратегических резервов или придумают еще какой-либо ход для того, чтобы сбить цены на нефть. В результате нефть обвалилась в район $80 за баррель, откуда в пятницу наблюдается небольшой отскок.

Почти на 5% за два дня упали цены на алюминий из-за слухов о том, что экспортные пошлины на металл в России могут быть отменены. Чуть менее подешевел газ после возобновления поставок по ямальскому газопроводу. В результате сложившейся противоречивой картины есть риски продолжения распродаж большинства российских акций.

Дополнительно на рынок акций давит инфляция, которая в годовом исчислении преодолела отметку 8%. Повышаются риски того, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, что вряд ли поможет борьбе с ростом цен, но окажет пагубное действие на рынок акций и состояние бизнеса, считает Антонов.

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников обратил внимание, что альянс ОПЕК+ продлил действие соглашения об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года, проигнорировав призывы администрации президента США Джо Байдена об увеличении нефтедобычи. При этом некоторые эксперты сомневаются, что ОПЕК+ имеет резервы для увеличения нефтедобычи. Эксперты S&P Global Platts считают, что ряд стран ОПЕК сталкиваются со значительными операционными сбоями, во многих случаях из-за поврежденной инфраструктуры (это не относится к России и Саудовской Аравии). Администрация Байдена намекнула на некие ответные меры в том случае, если ОПЕК+ не увеличит добычу. Теперь эти ответные меры будут нависать над нефтяными котировками, и повышенная турбулентность гарантирована, считает Верников.

Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Также регулятор сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и ускорит темпы сокращения программы в декабре.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%) на опасениях по поводу китайских застройщиков, однако растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 4705 пунктов) на статистике по рынку труда.

Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики в среднем ожидали роста на 1%, сообщает Trading Economics. В августе объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, уменьшился на 3,5%, а не на 4%, как сообщалось ранее.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

На нефтяном рынке фьючерсы на Brent поднимались в четверг к $84,5 за баррель, но после итогов встречи альянса ОПЕК+, который спрогнозировал профицит предложения в I квартале 2022 года, резко развернулись вниз. В пятницу Brent скорректировалась вверх, превысив $82 за баррель.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,71 за баррель (+2,7% и -1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $81,32 за баррель (+3,2% и -2,5% накануне).

Министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре (на 400 тыс. баррелей в сутки), говорится в пресс-релизе по итогам заседания министров. Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил на пресс-конференции, что производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения добычи, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана. Он также отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

Помимо этого, в среду стало известно, что иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе в Вене, о чем заявил замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил возобновление переговорного процесса по иранской ядерной сделке 29 ноября. Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+5,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,9%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,8%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,6%).

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-12,2%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), бумаги En+ (MOEX: ENPG) (-3,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,811 млрд рублей (из них 13,038 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,378 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 4,394 млрд рублей на акции "Норникеля").