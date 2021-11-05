Рубль усилил укрепление к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти и возросшему спросу на риск

Москва. 5 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил укрепление по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся заседаний ФРС США и Банка Англии.

Курс доллара США составил 71,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 3 ноября. Евро к этому моменту стоил 82,49 руб./EUR1, подешевев на 77 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 46 копеек - до 76,456 рубля. Более резкое падение курса европейской валюты по отношению к рублю является следствием роста доллара против основных мировых валют на рынке Forex после состоявшихся 3 и 4 ноября заседаний Федрезерва США и Банка Англии.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 ноября Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с четверга составляют 71,4876 руб./$1 и 82,8112 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 3,24 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 32,12 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 ноября обусловлено позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, и прежде всего с нефтяных площадок, где после заметной просадки возобновился рост нефтяных цен. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает в целом позитивная реакция глобальных инвесторов на итоги очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии, которые были выдержаны в более "голубиных" тонах, нежели прогнозировали аналитики.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросли на 0,82% - до $81,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже растут на 1,04% - до $79,69 за баррель. На рынке нефти не хватает предложения, он вошел в период сильной волатильности, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены продолжат расти, считают аналитики Goldman Sachs. "В целом мы сохраняем "бычий" прогноз: дефицит нефти все еще присутствует, рост спроса на нефть в ближайшей перспективе станет главным драйвером рынка", - говорится в заметке аналитиков инвестбанка.

Днем ранее цены на нефть снижались на решении ОПЕК+ следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано, несмотря на давление со стороны администрации США, обеспокоенной ростом цен. "Появившееся разногласие между ОПЕК и администрацией США, возможное высвобождение нефти из стратегических резервов Штатов, а также потенциальное возобновление переговоров с Ираном (по ядерной программе - прим. ИФ) несмотря ни на что усилит волатильность нефтяных котировок в ближайшие недели", - отмечают аналитики. Однако они полагают, что если даже США уменьшат свои стратегические запасы, такой шаг будет иметь скромный и временный эффект, и в конечном итоге может даже усугубить ситуацию в будущем с учетом структурной природы дефицита на нефтяном рынке.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса. ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации. По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Федеральная резервная система США по итогам ноябрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд. Федеральной резервной системе пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Европейские фондовые рынки, продемонстрировавшие умеренный рост накануне, продолжают повышаться 5 ноября. Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку. Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Елены Шишкиной, европейские фондовые площадки выросли в четверг пятую сессию подряд и продолжают движение вверх в пятницу, обновляя рекордные максимумы, так как инвесторы благоприятно отреагировали на сигнал ФРС о том, что она не торопится повышать процентные ставки, в то время как Банк Англии оставил ставки на рекордно низком уровне. Американский фондовый рынок также продемонстрировал преимущественно положительную динамику. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли до рекордных максимумов, так как акции чипмейкеров выросли после сильного финансового прогноза Qualcomm, и инвесторы переварили решение Федеральной резервной системы начать сокращать ежемесячные покупки облигаций.

В свою очередь президент компании "Московские партнеры" Евгений Коган отмечает, что "решение Банка Англии не поднимать ставку, а по всей видимости поднять ее в декабре, повлияло на рынки сильнее, чем заявление Джерома Пауэлла о начале сворачивания программы выкупа активов. В результате заметно упал фунт стерлингов против доллара. Да и остальным валютам, под шумок, досталось. Сыграл эффект неожиданности. То, что в среду произнес Пауэлл, было заранее понятно и известно, то есть предсказуемо. Кроме того, Пауэлл как обычно был крайне аккуратен в своих словах, оставляя намеки для оптимистов. Что касается решения Банка Англии, то уже были сделаны все намеки на скорое небольшое повышение ставки, а в итоге все было оставлено на текущих уровнях".

В силу того, что в России 5 ноября официально объявлен выходным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.