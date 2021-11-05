Цены евробондов РФ в пятницу выросли 2-й день подряд вслед за UST, отыгрывая итоги заседаний ФРС и Банка Англии

Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в пятницу умеренно подросли второй день подряд благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries), сформировавшейся после очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились в "коротком" сегменте и немного расширились для среднесрочных и "длинных" бумаг за счет более активного ценового роста US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 115,92% от номинала, что соответствует доходности 1,465% годовых (снижение на 2 базисных пункта к 3 ноября).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к среде на 19 базисных пунктов, до 104,81% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 0,575% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за два дня на 6 пунктов, составив 89 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 3 ноября на 118 базисных пунктов - до 136,85% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 3,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали за два дня на139 базисных пунктов - до 131,01% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов, до 3,49% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 20 базисных пунктов - до 112,42% от номинала, что соответствует доходности 1,89% годовых (снижение на 5 базисных пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 107,4% от номинала (их доходность снизилась на 7 пунктов - до 0,845% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 100 базисных пунктов - до 128,11% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,57% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 32 базисных пункта, подорожав до 111,07% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 2,15% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию в последние два дня (4 и 5 ноября) тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствуют позитивные сигналы с мировых рынков капитала. В свою очередь повышение котировок долговых бумаг как развитых, так и развивающихся стран стало следствием позитивной реакции глобальных инвесторов на итоги очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии, которые были выдержаны в более "голубиных" тонах, нежели прогнозировали аналитики. Кроме того, дополнительную поддержку отечественным евробондам оказывают растущие цены на нефть.

Федеральная резервная система США по итогам ноябрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд. Федеральной резервной системе пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку. Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса. ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации. По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами против таких действий.