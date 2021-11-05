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05 ноября 2021 года 15:35
Существует вероятность роста цены нефти до $90/барр. до конца 2021г - "Фридом Финанс"
Существует вероятность достижения котировками нефти марки Brent уровня в $90 за баррель на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Члены ОПЕК+ приняли решение не форсировать увеличение добычи: дополнительных 400 тыс. баррелей в сутки, по мнению организации, будет вполне достаточно рынку. Мы полагаем, что решение не является негативным сигналом для рынка. Увеличение запасов в США не указывает на признаки затоваривания. Климатическая повестка будет оказывать лишь краткосрочное влияние на поведение игроков: темпы роста зеленой энергетики таковы, что она еще долго не будет сдерживать производство углеводородов. Кроме того, не за горами и повышение ставок, что сделает добычу, транспортировку и переработку углеводородов дороже. Мы не исключаем, что нефтяные котировки достигнут отметки $90 за баррель до конца текущего года, что вызовет новые спекулятивные покупки и прогнозы относительно дальнейшего роста", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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