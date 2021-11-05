Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 стремится к верхней границе восходящего канала. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится в зоне перекупленности выше 70 пунктов. Динамика роста бенчмарка усилилась после заседания FOMC, однако близость зоны сопротивления у верхней границы канала повышает вероятность краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов", - указывают эксперты.

"Палата представителей США в пятницу вновь соберется, планируя провести голосование по экономическому пакету президента объемом $1,75 трлн, а также по инфраструктурному проекту. По всей видимости, сенаторы смогли прийти к консенсусу после 11-часовых переговоров накануне. Высокопоставленные демократы заявили, что, возможно, работа над обоими законодательными актами будет завершена, поскольку был достигнут значительный прогресс в таких вопросах, как иммиграционная реформа и ценообразование на лекарственные препараты, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Мы ожидаем, что инвесторы позитивно отреагируют на принятие законопроектов. При этом на рынке госдолга наблюдается некоторое падение доходностей после заседания ФРС, проведенного 3 ноября. Данное обстоятельство, по всей видимости, по-прежнему будет обеспечивать поддержку сектору технологических компаний. Одним из драйверов роста для индекса S&P 500, на наш взгляд, может стать позитивная динамика в акциях компаний здравоохранения: мы не исключаем, что они начнут восстанавливаться после падения котировок основных производителей вакцин на фоне слабого отчета Moderna. Под давлением могут оставаться акции финансового сектора, которые более чувствительны к падению доходностей в облигациях".

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