Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упал Русал

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля, разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и упавшей нефти после встречи ОПЕК+ (Brent торгуется ниже $81 за баррель); в аутсайдерах выступают упавшие бумаги "Русала" вслед за ценами на алюминий.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 4179,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1837,21 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 71,62 рубля (-0,11 рубля), утром курс поднимался до 71,97 руб./$1.

Подешевели акции UC Rusal (-3,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Московской Биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, решения Федрезерва США привели к росту американских акций, поскольку ФРС в ужесточении денежно-кредитной политики не вышла за рамки прогнозов, а также заявила, что может корректировать программу в обе стороны в зависимости от ситуации. Не преподнес никаких сюрпризов и ОПЕК+, приняв решение наращивать добычу на ожидаемые 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Но данный вердикт вызвал резкую критику со стороны США. Не исключено, что Штаты начнут продавать нефть из стратегических резервов или придумают еще какой-либо ход для того, чтобы сбить цены на нефть. В результате нефть обвалилась в район $80 за баррель, откуда в пятницу наблюдается небольшой отскок.

Почти на 5% за два дня упали цены на алюминий из-за слухов о том, что экспортные пошлины на металл в России могут быть отменены. Чуть менее подешевел газ после возобновления поставок по ямальскому газопроводу. В результате сложившейся противоречивой картины есть риски продолжения распродаж большинства российских акций.

Дополнительно на рынок акций давит инфляция, которая в годовом исчислении преодолела отметку 8%. Повышаются риски того, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, что вряд ли поможет борьбе с ростом цен, но окажет пагубное действие на рынок акций и состояние бизнеса, считает Антонов.

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников обратил внимание, что Банк Англии в четверг оставил без изменения базовую процентную ставку на уровне 0,1%, регулятор ждет роста инфляции в 2022 году до 5% и допускает ужесточения в ближайшие месяцы денежной политики. ФРС США объявила о начале ужесточения денежной политики - регулятор снизит объем покупок облигаций на $15 млрд ежемесячно.

Альянс ОПЕК+ продлил действие соглашения об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года, проигнорировав призывы администрации президента США Джо Байдена об увеличении нефтедобычи. При этом некоторые эксперты сомневаются, что ОПЕК+ имеет резервы для увеличения нефтедобычи. Эксперты S&P Global Platts считают, что ряд стран ОПЕК сталкиваются со значительными операционными сбоями, во многих случаях из-за поврежденной инфраструктуры (это не относится к России и Саудовской Аравии). Администрация Байдена намекнула на некие ответные меры в том случае, если ОПЕК+ не увеличит добычу. Теперь эти ответные меры будут нависать над нефтяными котировками, и повышенная турбулентность гарантирована, считает Верников.

В США в четверг обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,8%), но просел Dow Jones (-0,1%).

Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Также регулятор сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и ускорит темпы сокращения программы в декабре.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема.

Опубликованные в четверг данные министерства торговли США показали, что дефицит внешнеторгового баланса страны в сентябре увеличился до рекордных $80,9 млрд по сравнению с пересмотренным августовским показателем в $72,8 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $80,5 млрд с ранее объявленных $73,3 млрд в августе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 269 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа заявок до 275 тыс.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%) на опасениях по поводу китайских застройщиков, Европа после негативного старта вышла в "плюс" (индекс FTSE растет на 0,3%), как и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики в среднем ожидали роста на 1%, сообщает Trading Economics. В августе объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, уменьшился на 3,5%, а не на 4%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке фьючерсы на Brent поднимались в четверг к $84,5 за баррель, но после итогов встречи альянса ОПЕК+, который спрогнозировал профицит предложения в I квартале 2022 года, резко развернулись вниз. В итоге в пятницу Brent стоит почти на $1 меньше, чем при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в среду.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,16 за баррель (+0,8% и -1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $79,79 за баррель (+1,2% и -2,5% накануне).

Министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре (на 400 тыс. баррелей в сутки), говорится в релизе по итогам заседания министров. Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил на пресс-конференции, что производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения добычи, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана. Он также отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

По словам министра нефти и высшего образования Кувейта Мохаммеда аль-Фареса, по всем прогнозам, рынок нефти в 2022 году будет в профиците, риски все еще увеличиваются. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также сообщил, что ОПЕК+ ожидает перехода рынка нефти к профициту уже в первом квартале 2022 года.

Помимо этого, в среду стало известно, что иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе в Вене, о чем заявил замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил возобновление переговорного процесса по иранской ядерной сделке 29 ноября. Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+22,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,5%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-6%), "Россети Ленэнерго" (-2,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,5%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,79 млрд рублей (из них 2,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,06 млрд рублей на акции UC Rusal).