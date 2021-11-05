"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой на уровне $71,48 за штуку на фоне опубликованных эмитентом финансовых результатов за третий квартал 2021 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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