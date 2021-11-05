Акции Electronic Arts могут быть интересны для покупки в ближайшее время - BCS Express

Акции Electronic Arts могут быть интересны инвесторам для покупки в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Electronic Arts опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года (III квартал 2021 года), которые оказались выше консенсус-прогнозов: эмитент дал смешанные прогнозы, но в целом на уровне ожиданий. Акции стоит рассмотреть к покупке, особенно в праздничный сезон. Выход новой Battlefield может стимулировать продажи. Дополнительным драйвером является выход новых консолей от Sony и Microsoft (даже в условиях их дефицита). Долгосрочная перспектива бумаг выглядит умерено позитивно", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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