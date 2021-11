S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки стран АТР преимущественно снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу.

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов.

Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Опубликованные в четверг данные министерства торговли США показали, что дефицит внешнеторгового баланса страны в сентябре увеличился до рекордных $80,9 млрд по сравнению с пересмотренным августовским показателем в $72,8 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $80,5 млрд с ранее объявленных $73,3 млрд в августе.

Экспорт в позапрошлом месяце сократился на 3% и составил $207,6 млрд. Импорт вырос на 0,6% и достиг рекордных $288,5 млрд.

Производительность труда в США в третьем квартале снизилась на 5%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 8,3%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 3% и роста второго на 7%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 269 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 283 тыс., а не 281 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа заявок до 275 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подскочили на 12,7%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков в четвертом финансовом квартале, чистая прибыль и выручка за весь фингод достигли рекордных значений.

Бумаги Electronic Arts (SPB: EA) Inc. подорожали на 2,1%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил выручку во втором финансовом квартале выше ожиданий аналитиков и улучшил прогноз финансовых показателей на весь фингод.

Цена акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) уменьшилась на 17,9% после того, как производитель лекарственных препаратов ухудшил годовой прогноз выручки от продаж вакцины от COVID-19.

Акции Roku Inc. (SPB: ROKU) подешевели на 7,7%, так как выручка стриминговой платформы в третьем квартале оказалась слабее ожиданий экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 33,35 пункта (0,09%) и составил 36124,23 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 19,49 пункта (0,42%) - до 4680,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 128,72 пункта (0,81%) и составил 15940,31 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу на фоне возобновления тревог по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости.

Японский Nikkei 225 к 8:02 МСК опустился на 0,7%.

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. прибавляют 1,4%, бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дорожают на 1,6%.

Капитализация производителя чипов Advantest Corp. увеличивается на 0,3%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 0,2%. Тем временем стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижается на 1,5%, Mitsubishi Motors Corp. - на 3,4%, Mazda Motor Corp. - на 4,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:12 МСК упал на 1%, шанхайский Shanghai Composite - 0,4%.

Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги его акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 1,5%, тогда как акции BYD Co. Ltd. снижаются на 0,7%.

Акции технологической Xiaomi Corp. теряют 0,5%, инвесткомпании CITIC Ltd. - 1,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:16 МСК снизился на 0,6%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics теряют 0,3%, его конкурента SK Hynix Inc. - растут на 0,9%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,2%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Котировки акций крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросли на 0,17% и 0,55% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 МСК подорожали на $0,73 (на 0,91%) - до $81,27 за баррель. По итогам торгов в четверг их цена снизилась на $1,45 (на 1,8%) и составила на закрытие $80,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,80 (на 1,02%) - до $79,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $2,05 (на 2,5%) и составила $78,81 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.

ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Цены на нефть за последнее время достигли семилетних максимумов, однако перешли к снижению ранее на текущей неделе на фоне данных о росте запасов в США. За неделю Brent может потерять около 4%, WTI - примерно 5%.