Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне низкой активности торгов

Москва. 5 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, активность торгов при этом будет низкой из-за официального выходного дня в России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов. Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федеральной резервной системе пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку. Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в пятницу на фоне возобновления тревог по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости. Японский Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,63%. Гонконгский Hang Seng к 8:12 МСК снизился на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%. Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги его акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам. Южнокорейский Kospi к 8:16 МСК опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику в ходе утренних торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК подешевели на 0,24% - до $80,35 за баррель. По итогам торгов в четверг их цена снизилась на 1,8% и составила на закрытие $80,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 0,22% - до $78,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 2,5% и составила $78,81 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса. ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации. По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Цены на нефть за последнее время достигли семилетних максимумов, однако перешли к снижению ранее на текущей неделе на фоне данных о росте запасов в США. За неделю Brent может потерять около 4%, WTI - примерно 5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,543 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,79 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 ноября вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 724,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,98%), "Газпром БО-23" (+0,44%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,15%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,08%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) 11 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Дата техразмещения будет определена позднее. Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК "Сегежа" полностью разместила 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании.

"Биннофарм Групп" во второй половине ноября готовит выпуск облигаций серии 001P-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Это дебютное размещение компании.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГРБ) приобрел в рамках оферты 6 млн 899,429 тыс. облигаций серии БО-17 по цене 100% от номинала. Объем выпуска облигаций составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 68,99% выпуска. Облигации серии БО-17 со сроком обращения 7 лет и объемом 10 млрд рублей были размещены в октябре 2017 года по ставке 8% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 8,15% годовых.

ХКФ банк выставил на 23 ноября оферту по соглашению с владельцами на приобретение облигаций серии БО-04 объемом до 4 млрд рублей. Период предъявления бумаг к оферте с 16 по 22 ноября включительно. Цена приобретения - 98% от номинала. Количество ценных бумаг, которые могут быть предъявлены к приобретению - не более 4 млн штук. Агентом по приобретению банк выступит самостоятельно. Выпуск сроком обращения 5 лет объемом 4 млрд рублей был размещен в июне текущего года по ставке 8% годовых до погашения.