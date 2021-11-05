Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в минусе - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет на отрицательной территории, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"По совокупности факторов для российского рынка в пятницу формируется преимущественно негативная картина. Рост западных площадок компенсируется снижением сырья, которое в текущий момент является более важным драйвером для большинства акций в индексной корзине. Индекс Мосбиржи может открыться в минусе и вновь отметиться ниже уровня 4180 пунктов. Ожидаемо низкие торговые обороты на сессии снижают вероятность оперативного выкупа просадки. При этом продолжение нисходящей динамики в сырье может привести к более глубокой коррекции. В более широкой перспективе восходящий тренд по индексу остается актуален и говорить о его завершении сейчас будет преждевременно", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Галактионов отмечает, что финансовые результаты по стандартам МСФО в пятницу опубликуют "Детский Мир" и "ФосАгро", "День инвестора и аналитика" проведет Polymetal, в США будет опубликована статистика по рынку труда (15:30 МСК).

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