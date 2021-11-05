Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 5 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти, которая отыгрывает решения очередного заседания стран ОПЕК+, а также в целом позитивной реакции мировых рынков на итоги ноябрьских заседаний ФРС США и Банка Англии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,54-71,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,5975 руб./$1 (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 82,645 руб./EUR1 (-61,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35 коп. к уровню закрытия 3 ноября, до 76,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,99 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,62 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 5 ноября обусловлено позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, и прежде всего с нефтяных площадок, где после заметной просадки возобновился рост нефтяных цен. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает в целом позитивная реакция глобальных инвесторов на итоги очередных заседаний Федрезерва США и Банка Англии, которые были выдержаны в более "голубиных" тонах, нежели прогнозировали аналитики.

Министры стран ОПЕК+ по итогам ноябрьского заседания приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса. ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,35 за баррель, что на 1,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,69 за баррель, что на 1,12% выше уровня на закрытие рынка 4 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона за редким исключением демонстрируют позитивную динамику в пятницу утром: японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, в то время как китайский CSI300 прибавляет 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 колеблется 5 ноября вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов. Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федеральной резервной системе пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, говорится в пресс-релизе ЦБ. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку. Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.