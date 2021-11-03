Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро перед длительными выходными и в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 3 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль еще более ускорил снижение к бивалютной корзине в связи с закрытием позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 72,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,59 руб./EUR1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,66 копейки - до 77,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах перед длительными праздничными выходными в России, а также в ожидании результатов заседания ФРС. Регулятор завершает в среду двухдневное заседание, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения (QE) на фоне сохранения устойчивого инфляционного давления в США.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и другие представители ФРС несколько месяцев активно обсуждали вопрос, когда именно стоит приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Федрезерв выкупает US Treasuries на сумму $80 млрд в месяц и ипотечные бонды на $40 млрд в месяц с июня 2020 года. Решение о столь масштабных объемах выкупа было принято в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда Центробанку необходимо было поддержать американскую экономику.

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов с ноября на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд. При таких темпах сокращения программы Федрезерв полностью завершит ее в июне 2022 года.

Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что завершение программы QE не будет означать, что американский ЦБ готов к повышению базовой процентной ставки, ожидания инвесторов в отношении сроков ее подъема за последнее время серьезно изменились. Эксперты все больше склоняются к тому, что Федрезерву придется поднять ставку в скором времени после завершения программы выкупа активов в связи с высокой инфляцией в США.

Опубликованные в среду данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре подскочил до рекордных 66,7 пункта с сентябрьского уровня в 61,9 пункта. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост индекса до 62 пунктов.

Между тем, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает "очень маловероятным", что ситуация в экономике еврозоны позволит ЕЦБ поднять базовую процентную ставку в следующем году. "В наших прогнозах для будущего направления ставок (forward guidance) четко озвучены три условия, которые должны быть выполнены прежде, чем ставки будут подняты", - заявила Лагард в ходе выступления в Лиссабоне в среду.

"Несмотря на то, что сейчас мы видим усиление инфляции в еврозоне, инфляционный прогноз на среднесрочную перспективу остается сдержанным, и, таким образом, очень маловероятно, что все три условия будут выполнены в следующем году", - также отметила она.

Минфин РФ с 9 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей, тем временем в среду сообщило российское финансовое ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре, когда объем достигал рекордных на тот момент для текущего года 15,1 млрд рублей.

Также этот объем стал рекордным за все время проведения покупок, предыдущий был в ноябре 2018 года - 25 млрд рублей в день (525,8 млрд рублей).

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц). Покупку золота Минфин начал осуществлять с июля текущего года.

Цены на нефть эталонных марок снижаются более чем на 3% после выхода официальных данных о запасах энергоносителей в США, указавших на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти за минувшую неделю.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 3,07% - до $82,12 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 3,56% - до $80,92 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,29 млн баррелей - до 434,1 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,49 млн баррелей и составили 214,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей, до 127,12 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,25 млн баррелей.

Кроме того, рынок находится в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 4 ноября. Эксперты в основном ожидают, что министры ОПЕК+ примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта дешевеет к доллару и евро, демонстрируя слабость на фоне снижающихся нефтяных цен в преддверии заседания министров ОПЕК+ в четверг, на котором будут обсуждаться объемы добычи в декабре. "Слабость российской валюты также может быть обусловлена рекордными для этого года запланированными объемами покупки валюты Минфином. Согласно опубликованным в среду данным, ведомство в ноябре планирует купить валюты и золота на 518,2 млрд рублей, что на 63% выше октябрьских объемов и превышает консенсус-прогноз почти на 30%. Уже сегодня вечером ФРС США опубликует итоги ноябрьского заседания. Участники рынка ждут от регулятора объявления о сокращении объема выкупа активов. О необходимости сокращения покупок различные представители ФРС высказывались не один раз, поэтому событие может быть уже учтено рынком, однако риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции также будет иметь значение", - отмечает Беспалов.

Из предстоящих событий, по словам Беспалова, можно также выделить намеченную на пятницу публикацию данных об изменении количества занятых в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. "При текущем высоком уровне инфляции ситуация на рынке труда была тем фактором, который удерживал ФРС от более жестких действий, поэтому статистика по рынку труда продолжает оставаться в фокусе участников рынка, выступая дополнительным индикатором того, как может измениться политика американского регулятора", - говорит аналитик.

"Рубль к вечеру терял около 0,9% в паре с долларом и столько же с евро. В частности, во второй половине дня доллару удалось закрепиться выше 72 рублей и обновить максимум за последние полторы недели. Помимо общего ухода от риска перед заседанием ФРС, давление на позиции рубля оказала и вечерняя коррекция цен на нефть, последовавшая вместе с данными о росте запасов сырой нефти и дистиллятов в США. Отметим, что для рубля важное значение будет представлять не только сегодняшнее заседание ФРС, но и завтрашняя встреча ОПЕК+ в контексте ее влияния на нефтяные котировки. В отношении заседания ФРС нельзя исключать, что рынок услышит о начале сворачивания программы QE, что, тем не менее, уже давно заложено в котировки и не станет сюрпризом для инвесторов. При этом рынок может не получить новых конкретных сигналов в отношении сроков подъема процентной ставки, что спровоцирует краткосрочный аппетит к риску с соответствующей коррекцией доллара", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 ноября на 0,93 копейки, до 71,4876 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,65 копейки, до 82,8112 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 0,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,6888 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 18,32 копейки и составил 71,872 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 638,431 млн, из которых $870,367 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 768,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 11,21 копейки, до 82,9736 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 9,53 копейки и составил 83,2088 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR658,973 млн, из которых EUR169,911 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR489,062 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц повысились на 1 б.п. каждая - до 7,69% и 8,02% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на уровнях 8,48% и 8,68% годовых.