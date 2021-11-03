Рынок акций РФ просел вслед за нефтью, откат индекса Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ в среду просел вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась в район $82 за баррель) на статистике о запасах сырья в США, а также в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США, который может объявить о начале сокращения мер стимулирования. Откат индекса Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля после известий о планах Минфина РФ увеличить объемы валютных покупок, подешевели бумаги компаний минудобрений на новостях об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4184,87 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1826,65 пункта (-1,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 72,18 рубля (+0,67 рубля).

Минфин РФ с 9 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей, сообщило министерство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре, когда объем достигал рекордных на тот момент для текущего года 15,1 млрд рублей.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,9% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,4%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление активами" Евгений Линчик, в среду рынок акций снизился вслед за нефтью. Краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 4120-4210 пунктов, по индексу РТС - 1790-1870 пунктов.

Азиатские площадки закрылись в "минусе", в Европе и США также отмечается умеренный пессимизм перед итогами заседания Федрезерва. Ожидается, что ФРС понизит объем покупок активов на $15 млрд в месяц, завершение процесса ожидается к концу 2022 года. При ужесточении монетарной политики США оживления можно ожидать в финансовом секторе. Финансы как отрасль - основной бенефициар повышения ставок.

Доллар укрепился перед итогами заседания ФРС. Если риторика ФРС будет жёсткой, то пара EUR/USD может упасть ниже 1,15. Поскольку из-за выходных в четверг и пятницу торги по рублю будут неликвидными, а поддержка от нефти уже не такая сильная, рубль будет особенно уязвим и может достичь 73 руб./$1 уже в конце недели.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что рынок акций РФ в среду сосредоточился на нефтяном негативе - рост запасов в США продолжает давить на котировки.

По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 571 тыс. новых рабочих мест за октябрь, тогда как ожидалось 400 тыс.

Впереди выходной, что не способствовало открытию "длинных" позиций. Кроме того, хотя от Федрезерва не ожидается сюрпризов, но американский регулятор может высказать повышенную обеспокоенность инфляцией. И, наконец, собственная российская инфляция провоцирует рост доходностей ОФЗ, что снижает привлекательность рынка акций. Плюс к этому снижение нефти оказало давление на акции нефтегазового сектора.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также полагает, что в пятницу динамика российского рынка будет обусловлена результатами заседания ФРС, а также динамикой нефти.

В среду индекс МосБиржи откатился ниже отметки 4200 пунктов, негативную динамику продемонстрировали практически все секторы отечественного рынка. Инвесторы продолжили закрывать позиции перед итогами заседания Федрезерва США, а также из-за праздничного дня в России. Также на отечественный рынок оказала давление упавшая нефть. Снизились "фишки" производителей удобрений ("Акрон" (MOEX: AKRN), "ФосАгро" (MOEX: PHOR)) после новостей об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений из России. Бумаги золотодобытчиков просели вслед за золотом, которое подешевело на фоне ожиданий о начале сокращения программ стимулирования ФРС уже в ноябре.

По словам аналитика SberCIB Михаила Шейбе, инвесторы на нефтяном рынке пытаются оценить вероятность того, что ОПЕК+ на этой неделе уступит требованиям увеличить поставки нефти более значительно, чем планировалось. В преддверии заседания ОПЕК+ президент США Джо Байден снова обвинил альянс в росте цен на топливо в США. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ОАЭ увеличить поставки нефти.

Сейчас ожидается, что в четверг участники ОПЕК+ одобрят увеличение добычи в декабре на 0,4 млн б/с в соответствии с текущим планом, который предполагает ее постепенное наращивание (на предыдущих заседаниях были приняты аналогичные решения). Однако такое решение вряд ли удовлетворит Вашингтон, так как цены на бензин в США растут, и это приводит к ускорению инфляции. Еще одним фактором неопределенности для мирового рынка нефти остается объем нефти, который США могут вывести на рынок из стратегического резерва. Не исключено, что решение об использовании стратегического резерва может быть принято, если объем увеличения добычи членами ОПЕК+ сочтут недостаточным.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжает нести потери на фоне высокой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего повышения.

Сокращение позиций в акциях накануне заседания ФРС США и саммита ОПЕК+ в условиях неторгового дня в России в четверг выглядит логичным. Первая реакция мировых рынков на ФРС может быть ложной, а отыграть внешний фон в четверг рынку акций РФ не удастся.

От Федрезерва ждут объявления о начале сокращения программы выкупа активов с рынка на $15 млрд ежемесячно. Если регулятор решится снижать показатель более быстрыми темпами, то перегретый американский рынок акций может упасть процентов на пять до конца недели. Возможно, глава ФРС Джером Пауэлл даст какие-либо намеки на сроки повышения ставки, полагает Антонов.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), слабо "минусуют" Европа (индексы DAX и FTSE просели на 0,1-0,5%, CAC 40 подрос на 0,3%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Инвесторы ждут подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции, пишет MarketWatch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре подскочил до рекордных 66,7 пункта при прогнозах роста до 62 пунктов с сентябрьского уровня 61,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть вечером в среду ускорила снижение на данных Минэнерго США о запасах, а также в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,12 за баррель (-3,1% и -0,01% во вторник), декабрьская цена WTI - $80,94 за баррель (-3,5% и -0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,29 млн баррелей (ожидался рост на 0,3-2,25 млн), запасы бензина снизились на 1,49 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,9-1,25 млн), резервы дистиллятов выросли на 2,16 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,25-1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,9%), акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,1%), "Акрона" (-3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "ФосАгро" (-1,9%).

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября 2021 года, сообщила компания. Рекомендация дана по итогам обсуждения финансовых результатов компании за III квартал и 9 месяцев, которые будут опубликованы 8 ноября. Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей.

Тем не менее, акции "ФосАгро" подешевели вместе с остальными бумагами сектора после известий, что правительство РФ приняло решение ограничить экспорт азотных и сложных удобрений сроком на полгода, о чем сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Согласно подготовленному постановлению правительства, ограничения на вывоз удобрений будут действовать с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года. Квота будет нетарифной. Минпромторгу РФ поручено распределить квоты между экспортерами до 25 ноября.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,3%) по МСФО за 9 месяцев увеличилась на 23,6% в годовом выражении, до 12,57 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA выросла на 14,6%, до 22 млрд руб., при этом компания повысила прогноз EBITDA по итогам 2021 года с 26-28 млрд руб. до 27-29 млрд руб. Кроме того, "Юнипро" подтвердила планы направлять на дивиденды в 2022-2024 годах по 20 млрд руб. в год, говорится в презентации компании по итогам 9 месяцев 2021 года.

Совет директоров ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-0,4%, до 548,5 рубля) рекомендовал по результатам 9 месяцев 2021 года выплатить дивиденды в размере 4 рубля на акцию, с отсечкой реестра под выплаты 20 декабря. Общая сумма дивидендов может составить 351,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+25,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+7,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,4%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,2%).

ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети" (MOEX: RSTI)) в январе-сентябре 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, до 16,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 15,1%, до 67,7 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 28,8% и составил 33,3 млрд рублей.

ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,1%) в III квартале получило чистый убыток по МСФО в размере 1,73 млрд руб. против убытка в 1,25 млрд руб. годом ранее. Однако за 9 месяцев компания получила чистую прибыль в размере 7,34 млрд руб. против прибыли в 5,34 млрд руб. годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,73 млрд рублей (из них 11,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,75 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").