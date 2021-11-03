Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне ожиданий итогов заседания ФРС

Москва. 3 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне неопределенной ситуации на мировых рынках капитала в ожидании объявления вечером 3 ноября итогов очередного заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 0,5 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,86% от номинала, что соответствует доходности 1,48% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 11 базисных пунктов, до 104,6% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 0,66% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 пункта, составив 82 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 20 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,59% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,525% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, до 129,68% от номинала (доходность снизилась почти на 0,5 базисного пункта, до 3,565% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 112,17% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,95% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 3 базисных пункта, до 107,285% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, до 0,92% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 4 базисных пункта - до 127,12% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 2 базисных пункта, до 110,835% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 2,195% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня торгуются с минимальными ценовыми изменениями. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колеблется вокруг отметки 2,48% годовых, а процентные ставки самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году находятся вблизи 3,62% годовых. При этом десятилетние US Treasuries проторговывают диапазон 1,52-1,55% годовых, в то время как процентные ставки европейских облигаций снижаются на 1-4 базисных пункта. Аналогичное снижение доходностей наблюдается и у еврооблигаций большинства развивающихся стран. Поддержку европейским долговым бумагам оказали заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что ситуация в экономике еврозоны вряд ли позволит поднять базовую процентную ставку в следующем году. Но главным событием сегодняшнего дня остается заседание Федрезерва. В ожидании вердикта американского ЦБ, который будет оглашен вечером в среду, инвесторы не совершают каких-то активных действий. Инвесторы ждут заявлений ФРС в части прояснения сроков и объемов сокращения программы выкупа облигаций. При этом нефтяные котировки 3 ноября снижаются, что не дает российским евробондам расти в цене, несмотря на позитивную конъюнктуру долговых рынков Европы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.