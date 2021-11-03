Снижение котировок акций Activision Blizzard - хорошая возможность для покупок - Sber CIB

Снижение котировок акций Activision Blizzard является хорошей возможностью для покупок, полагают аналитики Sber CIB

Activision Blizzard отчиталась за III квартал текущего года: прибыль на акцию оказалась лучше ожиданий ($0,89 по сравнению с ожидавшимися $0,70), а выручка - на уровне ожиданий ($1,88 млрд, рост на 6% год к году). Тем не менее акции компании в среду упали на 15% на открытии рынка в США, указывают аналитики инвестбанка.

"Дело в том, что компания сообщила о переносе релиза популярных в индустрии видеоигр проектов - Overwatch 2 и Diablo 4, - отмечают эксперты. - Ранее ожидалось, что их выпуск может состояться уже в 2022 году, но, по всей видимости, это произойдёт позже. Инвесторы негативно отреагировали на такой поворот событий, так как ожидаемый рост финансовых показателей Activision Blizzard будет отсрочен на несколько кварталов".

По мнению аналитиков Sber CIB, инвесторы недооценивают отличные перспективы многих продуктов компании в 2022г - релиз Diablo Immortal на iOS и Android (первое полугодие 2022г) и следующего дополнения к World of Warcraft (второе полугодие 2022г), а также возможный запуск Warcraft на мобильных платформах. Кроме того, выручка подразделения мобильных игр Kings Digital Entertainment в III квартале текущего года показала впечатляющий рост (на 22% год к году), при этом его рекламные доходы и вовсе выросли на 60%. Эксперты Sber CIB отмечают, что снижение котировок акций компании открывает для инвесторов хорошую возможность вложиться в бумаги Activision Blizzard.

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