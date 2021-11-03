Котировки акций DuPont могут вырасти до $86-87 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций DuPont de Nemours Inc. могут вырасти до $86-87 в среднесрочной перспективе, сообщается в материале BCS Express.

"Акции DuPont в первой половине текущей недели выросли на 12% на фоне сообщения о покупке Rogers и опубликованной отчетности. Бумаги компании последние недели выделялись в списке интересных историй. Котировки быстро поднялись к ожидаемой краткосрочной цели в район $76 и уже достигли $78,6", - констатируют эксперты BCS Express.

Прибыль и выручка DuPont превзошли прогнозы благодаря высокому спросу и росту цен, которые компенсировали рост затрат, отмечается в материале инвесткомпании. Выручка выросла в крупнейших сегментах относительно аналогичного квартала прошлого года и на всех рынках: в США, Европе, Латинской Америке и Азии. Она достигла $4,27 млрд, что выше ожидаемых $4,1 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $0,8, а скорректированная прибыль на акцию выросла на 89%, составив $1,15 и превысив прогнозные $1,12.

"Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию Dupont на горизонте трех лет, - указывают эксперты BCS Express. - Консенсус-прогноз, по данным Refinitiv, предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней. 15 из 21 отраслевых аналитиков рекомендуют покупать акции компании, остальные - держать. После объявления о покупке Rogers и квартального отчета ряд аналитиков повысили свои таргеты, в частности Credit Suisse поднял оценку до $95. С учетом технической картины среднесрочно можно ожидать восстановления к уровням $86-87".

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